Już 8 września w Karpaczu rozpocznie się XXXV Forum Ekonomiczne – największa międzynarodowa konferencja w regionie Europy Środkowo- -Wschodniej, w której uczestniczy ponad 6000 gości, liderów świata polityki, biznesu, nauki i kultury. Wśród gości konferencji stale rośnie udział przedstawicieli nauki – w ubiegłym roku gościliśmy władze ponad 40 uczelni wyższych.

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W panelu „Przyszłość uczelni wyższych – innowacja, współpraca, mobilność” przedstawiciele władz wiodących uczelni podejmą dyskusję na temat roli innowacji, znaczenia mobilności akademickiej oraz modeli efektywnej współpracy międzyinstytucjonalnej. Rozmowa skupi się na budowaniu konkurencyjności, wzmacnianiu sieci badawczych oraz kształtowaniu otwartej i odpornej przestrzeni akademickiej.

Moderatorem dyskusji będzie Katarzyna Zamaro, dyrektor operacyjny, Fundacja SAIL, a w dyskusji swój udział zapowiedzieli: Mária Kardis, Uniwersytet Preszowski – Vice-Rector for International Relations, Słowacja; Marie-Hélène Jobin, Uniwersytet Luksemburski, prorektor ds. partnerstw i stosunków międzynarodowych; Andrzej Szeptycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Antoine Kouchner, wiceprezydent ds. strategii i relacji międzynarodowych, Uniwersytet Paris Cité, Francja; Rafał Wiśniowski, prorektor ds. współpracy, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; oraz Oleg Vostrykh, dyrektor generalny, Park Naukowy Politechnika Kijowska, Ukraina.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek 8 września w południe prezentacją „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2025”, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Głównym partnerem Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r. www.forum-ekonomiczne.pl