Forum odbędzie się 9–11 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jednym z obszarów programu będzie ścieżka Technology, Energy & Operations, poświęcona wyzwaniom operacyjnym, energetycznym i technologicznym stojącym przed współczesnym górnictwem.

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Dyskusję otworzy debata poświęcona roli węgla w systemie energetycznym. W obliczu niestabilnej sytuacji geopolitycznej, rosnącego zapotrzebowania na energię oraz coraz większych kosztów polityki klimatycznej Unii Europejskiej sektor stoi przed koniecznością pogodzenia bezpieczeństwa dostaw z wymaganiami transformacji. Uczestnicy będą rozmawiać o perspektywach wykorzystania węgla w latach 2030–2040, wpływie systemu EU ETS na konkurencyjność gospodarki i ceny energii, a także o możliwościach wykorzystania technologii CCS i CCUS jako elementów ograniczających emisyjność procesów energetycznych i przemysłowych.

Istotnym elementem programu będzie również spojrzenie na przyszłość technologii wydobywczych. Górnictwo coraz szybciej korzysta z rozwiązań opartych na automatyzacji, robotyzacji, sztucznej inteligencji i analizie danych. Cyfrowe modele zarządzania kopalniami, inteligentne systemy wspierające produkcję czy narzędzia zwiększające bezpieczeństwo pracy stają się standardem w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Dyskusje obejmą również zagadnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej oraz kierunki rozwoju technologii związanych z deep-sea mining i koncepcjami górnictwa kosmicznego, które w kolejnych dekadach mogą zmienić sposób pozyskiwania strategicznych surowców.

Trzecim filarem ścieżki będą zagadnienia związane z efektywnością operacyjną przedsiębiorstw wydobywczych. Rosnące koszty energii, pracy, inwestycji i regulacji sprawiają, że optymalizacja procesów produkcyjnych staje się jednym z najważniejszych czynników decydujących o konkurencyjności sektora. Debaty poświęcone będą zarządzaniu kosztami CAPEX i OPEX, efektywności energetycznej, produktywności oraz rozwiązaniom technologicznym, które pozwalają zwiększać rentowność przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Program wydarzenia współtworzą przedstawiciele administracji publicznej, przemysłu, nauki oraz organizacji branżowych. W gronie prelegentów są: Krzysztof Galos, podsekretarz stanu i Główny Geolog Kraju w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; Paweł Jarski, prezes Grupy Elemental Holding; Alicja Krzemień, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego – EURACOAL; Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego; Mirosław Motyka, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej; Bogusław Oleksy, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej; Henryk Orczykowski, prezes i dyrektor generalny Stalprofilu; Jordan Pandoff, CEO Lumina Metals; Mariusz Sośnierz, prezes FAMURu; Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognoru; Tomasz Ślęzak, prezes Węglokoksu; Michał Urgoł, prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce; Jarosław Wieszołek, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz Rafał Żelazny, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegółowa agenda oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia: www.futureminingexpo.pl.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Materiał powstał we współpracy z PTWP