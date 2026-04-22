W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Trump przedłuża zawieszenie broni, Iran nie chce negocjować

Druga tura rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Islamabadzie nie dojdzie póki co do skutku. Teheran odmówił wysłania delegacji, uzależniając udział od zniesienia blokady swoich portów i zakończenia presji ze strony USA. Sytuacja postawiła administrację Donalda Trumpa w trudnym położeniu. Aby uniknąć eskalacji konfliktu, prezydent zdecydował się na przedłużenie zawieszenia broni. Mimo tego napięcia w regionie Zatoki Perskiej nie maleją, a brak porozumienia może pogłębić kryzys na rynku paliw. Kluczowa dla globalnej gospodarki Cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana.

Fake newsy coraz większym zagrożeniem dla firm

Z badania IBRiS dla PTWP wynika, że aż 86 proc. przedsiębiorców postrzega dezinformację jako realne zagrożenie dla biznesu. Co więcej, 39 proc. firm miało w ostatnich latach bezpośredni kontakt z atakami opartymi na fałszywych informacjach. Najczęstsze przypadki to publikacja zmanipulowanych treści, podszywanie się pod przedstawicieli firm oraz przejmowanie kont w mediach społecznościowych. Aż 45 proc. badanych przyznaje, że fake newsy miały realny wpływ na ich działalność. Eksperci podkreślają, że rozwój AI dodatkowo przyspiesza i ułatwia tworzenie dezinformacji, co oznacza, że problem będzie się nasilał.

Dobre dane z polskiej gospodarki

Najnowsze dane GUS przynoszą pozytywne sygnały dla polskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 9,4 proc. rok do roku, a produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 0,4 proc.. Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły o 6,6 proc. r/r, choć zatrudnienie spadło o 0,9 proc.. To pokazuje, że sytuacja na rynku pracy pozostaje napięta, ale firmy nadal podnoszą płace.

Ukraińcy kluczowi dla polskiego rynku pracy

Na koniec 2025 r. w ZUS zarejestrowanych było ponad 850 tys. obywateli Ukrainy. Eksperci wskazują, że ich obecność ma kluczowe znaczenie dla stabilności polskiej gospodarki. Ewentualny masowy powrót pracowników do Ukrainy po zakończeniu wojny mógłby doprowadzić do spadku PKB i ograniczenia działalności firm. Jednak scenariusz takiego exodusu wydaje się mało prawdopodobny. Z badań wynika, że tylko 14 proc. uchodźców deklaruje chęć powrotu po zakończeniu konfliktu, a wielu może zdecydować się na pozostanie w Polsce lub ponowną migrację zarobkową.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.