W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Polska poza podium rankingu AI w Europie Środkowo-Wschodniej

Polska znalazła się na czwartym miejscu w rankingu CEE AI Index 2026, który ocenia gotowość państw Europy Środkowo-Wschodniej do rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji. Przed Polską uplasowały się Estonia, Litwa oraz Słowenia. Autorzy raportu przeanalizowali ponad 30 wskaźników dotyczących m.in. infrastruktury technologicznej, regulacji oraz potencjału edukacyjnego. Mocnymi stronami Polski okazały się wyniki badań naukowych, rozwój infrastruktury obliczeniowej oraz krajowa strategia AI. Eksperci wskazują jednak również na istotne bariery rozwoju. Wśród nich znalazły się wysokie ceny energii elektrycznej, niewystarczające finansowanie badań i rozwoju, niski poziom inwestycji wysokiego ryzyka oraz ograniczona adopcja sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa. Problemem pozostaje także niewielka liczba startupów typu spin-off oraz brak szerszego wykorzystania AI w edukacji.

Napięcia na Bliskim Wschodzie utrzymują niepewność rynków

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta mimo deklaracji o możliwym porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. prezydent USA Donald Trump zapewniał, że strony są bliskie zawarcia umowy, jednak sygnały płynące z Teheranu wskazują na utrzymujące się rozbieżności. Po izraelskim ataku rakietowym na cele cywilne w Bejrucie przedstawiciele irańskich władz ostrzegli, że dalsza eskalacja może doprowadzić do całkowitego zerwania rozmów i powrotu na ścieżkę konfliktu. Kluczowymi punktami spornymi pozostają kwestie zniesienia sankcji oraz odblokowania irańskich aktywów za granicą. Niepewność geopolityczna wpływa również na światowy rynek energii. Choć przez Cieśninę Ormuz po zawieszeniu broni przepłynęło blisko tysiąc statków handlowych, ruch pozostaje znacząco niższy niż przed wybuchem konfliktu.

Unia Europejska przyspiesza rozmowy o rozszerzeniu o Bałkany

Podczas szczytu w Czarnogórze liderzy państw Unii Europejskiej debatowali nad przyspieszeniem procesu rozszerzenia wspólnoty o kraje Bałkanów Zachodnich. Niemcy i Francja zaproponowały rozwiązania mające zachęcić państwa kandydujące do dalszych reform. Wśród nich znalazły się propozycje częściowego dostępu do jednolitego rynku oraz udziału w wybranych programach unijnych jeszcze przed formalnym członkostwem. Według informacji agencji Bloomberg największe szanse na szybkie zakończenie negocjacji ma Czarnogóra, która planuje zamknąć wszystkie rozmowy techniczne z Brukselą jeszcze w tym roku. Oznaczałoby to możliwość przystąpienia kraju do Unii Europejskiej już w 2028 r.

Malejące zyski linii lotniczych przez droższe paliwo

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) obniżyło prognozę zysków światowego sektora lotniczego na 2026 r. do 23 miliardów dol. Rok wcześniej branża wypracowała około 45 miliardów dol. zysku. Głównym powodem pogorszenia perspektyw są rosnące ceny paliwa lotniczego, które zwiększają koszty działalności przewoźników. W efekcie linie lotnicze ograniczają liczbę połączeń i zawieszają najmniej rentowne trasy. Eksperci zwracają uwagę, że dalszy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie może dodatkowo wpłynąć na koszty transportu lotniczego oraz rentowność całej branży.

Czytaj więcej Lotniczy Blokada Cieśniny Ormuz odbija się na transporcie lotniczym Popyt na przewozy lotnicze pozostaje wysoki, bo ten środek transportu jest trudny do zastąpienia. Jednak jego ceny idą w górę.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.