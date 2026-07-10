Materiał powstał we współpracy z PTWP

Jeszcze kilka lat temu dyskusja o sektorze wydobywczym koncentrowała się przede wszystkim wokół efektywności produkcji i transformacji energetycznej. Dziś punkt ciężkości wyraźnie się przesunął. Bezpieczeństwo surowcowe, dostęp do metali krytycznych, odporność łańcuchów dostaw oraz konkurencyjność europejskiego przemysłu należą do najważniejszych wyzwań gospodarczych i geopolitycznych.

To właśnie wokół tych zagadnień zbudowano program Future Mining Forum & Expo, które odbędzie się 9–11 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Agenda wydarzenia koncentruje się na bezpieczeństwie surowcowym Europy, metalach krytycznych, transformacji regionów przemysłowych, hutnictwie, cyfryzacji, automatyzacji oraz rozwoju nowoczesnych technologii dla przemysłu.

Nowa formuła wydarzenia łączy międzynarodowe targi z rozbudowanym forum eksperckim, tworząc przestrzeń do rozmowy przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, nauki oraz dostawców technologii. W centrum debat znajdą się pytania o to, jak budować odporność europejskiej gospodarki, rozwijać krajowy potencjał przemysłowy oraz skutecznie odpowiadać na rosnące znaczenie surowców krytycznych dla transformacji energetycznej i cyfrowej.

Szczególne miejsce w programie zajmie Forum Metali Krytycznych i Miedzi, podczas którego eksperci będą dyskutować o geopolityce surowców, bezpieczeństwie dostaw oraz roli Polski i Europy w globalnych łańcuchach wartości. Nie zabraknie również debat poświęconych hutnictwu i metalurgii, nowoczesnym technologiom przemysłowym, automatyzacji procesów wydobywczych oraz przyszłości regionów przechodzących transformację gospodarczą.

Katowice pozostają naturalnym miejscem tej debaty. To tutaj od dziesięcioleci rozwija się przemysł wydobywczy i hutniczy, a jednocześnie realizowane są jedne z najważniejszych procesów transformacji gospodarczej w Europie.

Rejestracja uczestników oraz szczegółowa agenda wydarzenia są dostępne na stronie www.futureminingexpo.pl

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Materiał powstał we współpracy z PTWP