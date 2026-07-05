Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) podpisała podczas Ukraine Recovery Conference dwa listy intencyjne, które ułatwią jej wspieranie biznesu związanego z Ukrainą. Pierwszy z nowo powstałą Polską Izbą Dual Use, drugi – ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, agencją UkraineInvest.

– Podpisujemy umowę, by wzmocnić wspólne działania z UkraineInvest. Oni będą nas wspierać na rynku ukraińskim, a my ich na rynku polskim. Elementem porozumienia jest też wsparcie informacyjne i szkolenia – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Artur Osuchowski, od lipca nowy prezes PAIH.

– Współpracujemy z ukraińskimi firmami, które chcą inwestować w Polsce, mamy już cały pipeline projektów w toku. Ten list ma ugruntować relacje, które już mamy. Obie agencje będą rozwijały współpracę gospodarczą, relacje handlowe, wspierały możliwości inwestycyjne i kontakty biznesowe – dodaje Artur Osuchowski.

Synergia działań

Jak czytamy w dokumencie, jego celem jest kontynuowanie wdrażania wspólnych inicjatyw, które tworzą synergię i przyczyniają się do rozwoju współpracy dwustronnej, wymiany wiedzy i wsparcia aktywności biznesowych polskiego i ukraińskiego biznesu.

A te aktywności już się mocno rozwijają, bo polski biznes jest bardzo zainteresowany Ukrainą. Od początku konfliktu z Rosją PAIH prowadzi otwartą, na bieżąco aktualizowaną listę, na której jest już ponad 3,6 tys. firm, które chcą wejść lub już weszły na rynek ukraiński. Agencja ma też dwa zagraniczne biura handlowe (ZBH) w Ukrainie – jedno w Kijowie, drugie we Lwowie.

Firmy zazwyczaj trafiają do ZBH z pytaniami o bazę potencjalnych partnerów do współpracy, szukają rynku zbytu, ale też informacji o regulacjach przy wprowadzaniu danego produktu. Jeśli firmy same znalazły już partnerów, mogą np. prosić o weryfikację, czy dana firma jest wiarygodnym kontrahentem, czy nie ma powiązań z Rosją, z kapitałem rosyjskim lub białoruskim. PAIH sygnalizuje, że doświadczenia z pomagania firmom na rynku ukraińskim chce wykorzystać do rozszerzenia oferty swoich 55 zagranicznych biur handlowych.

Kolejnym partnerem PAIH jest nowa, ale błyskawicznie rosnąca izba gospodarcza zajmująca się sektorem podwójnego zastosowania, czyli Polska Izba Dual Use (PIDU). Choć powstała dopiero przed czterema miesiącami, przyciągnęła już ok. 150 firm, a do końca roku planuje dołączyć kolejnych 100 podmiotów.

– Dual-use i przemysł obronny stały się jednym z głównych tematów gospodarczych w Europie i na świecie. Polska wydaje dziś najwięcej na obronność w relacji do PKB spośród krajów NATO, dlatego przyciąga uwagę zagranicznych partnerów – mówi Łukasz Czajkowski, dyrektor generalny PIDU.

Sektor dual-use jest interesujący dla biznesu także dzięki programowi SAFE, który ma środki na wspieranie technologii podwójnego zastosowania. Również część innych programów unijnych chętnie go wspiera, by nie angażować się bezpośrednio w sektor zbrojeniowy.

Szansa dla wielu firm

Jak przyznaje Łukasz Czajkowski, dla spółek obronnych nie jest to nic nowego, natomiast ten czas próbują wykorzystać też spółki cywilne produkujące komponenty plastikowe, metalowe, elektronikę, uszczelki, a także firmy budowlane i inne.

– Te firmy, widząc, jak bardzo rośnie rynek obronny, chcą się zorientować, czy mogą stać się częścią łańcucha dostaw sektora obronnego. To samo dotyczy branży IT. Firmy, które do tej pory obsługiwały głównie banki, motoryzację czy przemysł, są teraz zainteresowane byciem dostawcą czy to firm obronnych, czy armii – polskiej czy zagranicznej. W Polsce obszar podwójnego zastosowania wydaje się obiecującą ścieżką podtrzymania rozwoju polskich firm technologicznych – mówi szef PIDU.

Dlatego do izby należą już polskie spółki z branży kosmicznej, takie jak Creotech, GISPartner czy Astronika, firma budowlana Atlas Ward, firmy informatyczno-technologiczne, takie jak Spyrosoft, Etteplan, Liki Mobile, DataWalk i Sygnis, czy przemysłowe – Smulders, KGL, Base Group, Topsil.

Jak zauważa Łukasz Czajkowski, także PAIH dostrzegła bardzo duże zainteresowanie w Polsce i na świecie technologiami obronnymi i podwójnego zastosowania. – Ta tematyka stała się żelaznym komponentem targów i misji gospodarczych – zarówno polskich, jak i zagranicznych przyjeżdżających do Polski. Przedsiębiorcy domagają się wtedy paneli o obronności i rozwiązaniach dual-use. Stąd nasza współpraca z PAIH – mówi.

PAIH należy do Team Poland, inicjatywy skupiającej sześć polskich instytucji wsparcia biznesu. Team Poland będzie przygotowywać wspólne projekty, które mają pomagać polskim firmom w ekspansji zagranicznej, w tym do Ukrainy. Obok PAIH w Team Poland są Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, KUKE, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencja Rozwoju Przemysłu.