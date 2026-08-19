Na stacjach firmy Gazprom Nieft w Moskwie można kupić maksymalnie 40 lub 60 litrów benzyny na pojazd, w zależności od rodzaju obiektu; na stacjach Rosnieftu w całej Rosji jednorazowo można zatankować 30 l benzyny; punkty firmy Tatnieft sprzedają maksymalnie 50 l benzyny; ograniczenia wprowadził też Łukoil – wyliczyła agencja Reutera, powołując się na informacje od firm i ich klientów.

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Problem z paliwem w Rosji. W Moskwie sytuacja znów wymyka się spod kontroli

Agencja podkreśliła, że to nowa fala ograniczeń w sprzedaży paliw w rosyjskiej stolicy. Limity wprowadzono jeszcze wiosną, ale zostały następnie złagodzone w czerwcu.

Od kilku miesięcy wojska ukraińskie prowadzą regularne naloty na rosyjskie rafinerie i inne obiekty infrastruktury. Ataki przyczyniły się do niedoborów paliw w wielu miejscach kraju, które władze w Moskwie starają się łagodzić m.in. zakazem eksportu benzyny i oleju napędowego czy obniżeniem norm jakości paliw.

W środę rosyjskie władze lokalne poinformowały o ukraińskim uderzeniu dronowym na rafinerię w Ufie, mieście położonym ok. 1200 km na wschód od Moskwy. W zakładzie wybuchł pożar, naprawa potrwa kilka dni – przekazał gubernator Baszkirii Radij Chabirow.

Czytaj więcej Paliwa Kryzys paliwowy w natarciu. Rosjanie nie mają gdzie tankować Rosja zmaga się z drugą falą kryzysu paliwowego. Do 16 sierpnia benzyna lub olej napędowy były dostępne jedynie na 28,1 proc. stacji benzynowych w...

Putin zapewnia, że ataki Ukrainy nie miały „krytycznego” wpływu na rosyjski przemysł

Przywódca Rosji Władimir Putin zapewnił jednak w środę, że ukraińskie ataki nie miały „krytycznego” wpływu na rosyjski przemysł – podał Reuters, cytując wypowiedź rosyjskiego przywódcy podczas spotkania z ministrami i przedsiębiorcami.

Jednym z celów ukraińskiej kampanii są obiekty największej rosyjskiej platformy handlu internetowego Wildberries. Władze w Kijowie uznają je za uzasadnione cele, podkreślając, że ta prywatna firma bierze udział w zaopatrywaniu rosyjskich wojsk. Zaatakowano już kilkanaście obiektów Wildberries. Putin zapewnił w środę, że państwo powinno się zaangażować w odbudowę zniszczonych obiektów logistycznych.