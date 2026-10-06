Prowadzący postępowanie prokurator domaga się uchylenia decyzji, która umożliwiłaby byłemu wiceministrowi sprawiedliwości odpowiadanie przed sądem na wolności. Romanowski, poszukiwany od blisko dwóch lat, dzięki listowi żelaznemu mógłby przebywać w Polsce i uczestniczyć w postępowaniu bez konieczności stosowania wobec niego aresztu.

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Jak poinformował rzecznik PK w komunikacie, zażalenie to zostało skierowane we wtorek do warszawskiego sądu apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie przez prokuratora Zespołu Śledczego nr 2 PK - prowadzącego śledztwo ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Dwa zarzuty prokuratury

Prok. Nowak poinformował, że w zażaleniu prokurator „podniósł dwa zarzuty: błędu w ustaleniach faktycznych oraz obrazy przepisów postępowania”.

Jak czytamy w komunikacie PK, „prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez nieuwzględnienie wniosku Marcina Romanowskiego i odmowę wydania mu listu żelaznego, ewentualnie o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji”.

Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Były wiceminister sprawiedliwości od końca 2024 r. przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Według dostępnych informacji obecnie może przebywać w Naddniestrzu.

We wrześniu 2026 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał mu nieprawomocny list żelazny, który po uprawomocnieniu się decyzji umożliwiłby mu powrót do Polski i odpowiadanie przed sądem z wolnej stopy.