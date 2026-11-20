Kraje Unii Europejskiej zgodziły się przeznaczyć 1 miliard euro na wspólny zakup nowego sprzętu wojskowego dla Ukrainy za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF). Zostało to ogłoszone w komunikacie prasowym UE.
Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup dronów, systemów obrony powietrznej, amunicji, sprzętu do walki elektronicznej, systemów radarowych i materiałów wybuchowych. Według dziennikarzy „The Kyiv Independent”, takie zakupy są szczególnie pilne po tym, jak Rosja w nocy 20 listopada przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i inne miasta.
„W ciągu ostatnich 24 godzin Rosja zabiła ukraińskich cywilów, uszkodziła kilka ambasad w Kijowie i naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Jeśli Moskwa dąży do pokoju, jej działania wskazują na coś innego” – skomentowała Kaja Kallas.
Ukraińska gazeta przypomina, że Unia Europejska często była wykluczana z negocjacji w sprawie zatrzymania rosyjskiej agresji, mimo że jest głównym sojusznikiem Ukrainy i odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu gwarancji bezpieczeństwa i finansowaniu odbudowy kraju. Teraz ma być inaczej. Interes Starego Kontynentu będą reprezentować przedstawiciele Komisji Europejskiej, a także Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Wielkiej Brytanii.
„Ukraina może liczyć na wzmocnienie pozycji Europy zarówno na polu bitwy, jak i przy stole negocjacyjnym” – podkreśliła Kallas.
Dziennik „Kyiv Independent” zauważył, że miliard euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Obronnego (EFF), finansowanego z bezpośrednich składek państw Wspólnoty. Jego zakres został rozszerzony w 2022 roku o wsparcie wojskowe dla Ukrainy. W komunikacie prasowym poinformowano również, że cały sprzęt zakupiony z tych środków zostanie przekazany Ukrainie najpóźniej do końca 2027 roku. Zakupy będą realizowane partiami, które natychmiast będą wysyłane do Kijowa.
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„Dzisiaj omówimy kolejne spotkanie osobno z przedstawicielami USA, a spotkanie czterech stron – Ukrainy, Europy, Ameryki i Rosji – powinno się odbyć jako kolejne. Bardzo na to liczymy. Program spotkania musi zostać wspólnie opracowany i zaakceptowany przez nas wszystkich. Ukraina, Europa i Ameryka – musimy wspólnie podjąć odpowiednie kroki, aby Rosja zaangażowała się w ważną, merytoryczną pracę, a nie marnowała czasu. To dla nas bardzo ważne, ponieważ giną ludzie, nasi Ukraińcy” – oświadczył prezydent Ukrainy.
Ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie, Katarina Mathernová, podkreśliła, że europejska architektura bezpieczeństwa musi być omawiana zarówno z Europejczykami, jak i Ukraińcami obecnymi przy stole negocjacyjnym.
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