W czwartek ogłoszona została decyzja o rozwoju warszawskiego metra, zakładająca przedłużenie linii M2 ze stacji Bródno do stacji Marymont. Na tej ostatniej spotkać w przyszłości mają się nie tylko linie M1 i M2, ale też M4.

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Metro w Warszawie. Rafał Trzaskowski: nowe połączenie linii M1 i M2, później M4

Ta decyzja, jak stwierdził Rafał Trzaskowski, wywołała ożywioną dyskusję i sporo reakcji. prezydent Warszawy opisał szczegóły planowanej inwestycji we wpisie w serwisie X. Wskazał, że miasto planuje „przedłużenie M2 od strony stacji Bródno o 4 nowe stacje: Toruńska, Żerań FSO, Osiedle Potok i Marymont – w rejonie już istniejącej stacji M1, a także planowanej stacji M4 i parkingu P+R. To będzie 5,5 km trasy, kolejne podziemne połączenie między dwoma brzegami Wisły”.

Dlaczego miasto planuje rozbudowę akurat tego odcinka?

„Dlatego że takie połączenie w tym miejscu znacząco pomoże w odciążeniu S8. Nikomu, kto jechał Trasą Toruńską, Mostem Grota-Roweckiego, Trasą AK w godzinach szczytu nie trzeba tłumaczyć, że to będzie naprawdę istotna zmiana – dla pokonania tego samego odcinka będzie można przesiąść się do metra, zamiast stać w korku. To domknięcie północnej obwodnicy metra” – napisał Trzaskowski. Wskazał, że taką możliwość przewidywano w planach już lata temu podczas realizacji odcinka Zacisze-Bródno. Przyznał, że niemniej jednak jest to decyzja świeża.

„Ale na taką możliwość przygotowywaliśmy się już wcześniej, budując dotychczasową infrastrukturę. Dzięki temu przyszła budowa nie wpłynie znacząco na prowadzenie ruchu na tym odcinku, z którego pasażerowie mogą korzystać już dzisiaj – stacja Bródno jest do prac nad przedłużeniem przygotowana dzięki wydłużonym w trakcie jej budowy torom odstawczym” – napisał prezydent stolicy.

Rozbudowa warszawskiego metra. Trzy linie na Marymoncie, a co z Białołęką?

Kolejne pytanie, na które odpowiada Trzaskowski we wpisie, dotyczy połączeń na Białołękę.

„Pamiętajmy, że jesteśmy w trakcie prac nad bardzo ważnymi dla Białołęki połączeniami: to trasa tramwajowa na Zieloną Białołękę. Przetarg na jej budowę będzie możliwy już w 2027 roku, mamy zapewnione na nią finansowanie z KPO. To 6,5 km wygodnego połączenia szynowego. Także planowana M4 będzie prowadzić właśnie z Białołęki aż do Wilanowa – przez 9 dzielnic, przez Wisłę. Zresztą niedawno prezentowałem Wam, jak wyglądają odwierty geologiczne, które są elementem przygotowania do projektowania i budowania metra. To się już dzieje!” – napisał prezydent Warszawy.

Jak stwierdził, na Marymoncie w przyszłości spotkać mają się trzy linie: M1, M2 i M4 oraz linie autobusowe i tramwajowe.

„Na stacji Toruńska powstanie wygodny węzeł przesiadkowy z pociągami aglomeracyjnymi i regionalnymi. Stacja Żerań FSO zapewni efektywną obsługę nowej zabudowy mieszkaniowej Żerania. Stacja Osiedle Potok pozwoli na wygodną przesiadkę z liniami autobusowymi kursującymi w ciągu Klaudyny–Mickiewicza. Połączymy dwie strony Wisły w rejonie dużych osiedli mieszkaniowych i na wysokości obleganej trasy samochodowej, a w efekcie znacząco zwiększy się liczba pasażerów M2” – napisał Trzaskowski.