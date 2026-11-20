Rodzina sprawcy strzelaniny z 7 listopada odebrała w piątek ciało zamachowca z zakładu medycyny sądowej – poinformował PAP naczelnik Małopolskiego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak.

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Zamach w Krakowie. Ciało Michała Oksińskiego zostało odebrane przez rodzinę

Jak wyjaśnił, dodatkowe badania zostały wykonane, więc nic nie stało na przeszkodzie, żeby wydać ciało w celu zorganizowania pochówku. – W tym momencie prokurator nie dysponuje już tym ciałem – powiedział naczelnik.

Rodzina zamachowca zgłosiła się po zwłoki na początku tygodnia. Nie zostały wówczas przekazane z uwagi na konieczność dodatkowych badań w zakładzie medycyny sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gdyby nikt z bliskich się nie zgłosił, to na gminie Kraków spoczywałby obowiązek pochówku. Miasto zaś, jak zapowiadał prezydent Łukasz Gibała, mogłoby przekazać ciało mężczyzny na cele naukowe – gdyby odpowiednia uczelnia wystąpiła w tej sprawie z wnioskiem do właściwego starosty.

Zamach w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński nie żyje

Według najnowszych ustaleń śledczych 24-latek pokonał trasę z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krakowa, zatrzymując się po drodze w jednym miejscu. Na podstawie monitoringu stwierdzono, że do centrum miasta wjechał od alei Juliusza Słowackiego, przejechał m.in. przez Plac Biskupi, a następnie ulicą Szczepańską wjechał na Rynek Główny. Na rogu Rynku – przy ul. Szczepańskiej i Sławkowskiej oddał pierwszy strzał – śmiertelnie raniąc obywatela Wielkiej Brytanii.

Jak przekazał PAP prok. Stasielak, na podstawie łusek znalezionych m.in. w samochodzie, na Rynku i w ogródkach kawiarnianych obliczono, że w Krakowie zamachowiec oddał ponad 100 strzałów. Dokładna liczba – wskazał prokurator – nadal jest weryfikowana.

Według ustaleń prokuratury 24-latek miał pozwolenie na 10 sztuk broni palnej. Zarejestrowane na siebie miał natomiast dwie sztuki: karabin AR-15 i pistolet Glock. Prokuratura Krajowa planuje przesłuchać świadków w wątku dotyczącym wydawania mu pozwolenia na broń – to mogą być np. lekarze, psycholodzy.

– Na pewno chcemy wszechstronnie wyjaśnić kwestię posiadania broni palnej przez sprawcę. To jeden z wątków tego śledztwa – podkreślił prok. Eryk Stasielak.

Śledczy starają się także dotrzeć do osób, które w czasie ataku znajdowały się na ul. Grodzkiej i mogły być świadkami oddawania strzałów w kierunku dziecka, które zostało na ulicy i szczęśliwie uniknęło kul. Nagrania przedstawiające ten moment trafiły do sieci. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że są autentyczne.

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu 9 listopada.