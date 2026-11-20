W drodze powrotnej ze szczytu w Shenzhen Trump połączył się z pokładu darowanego przez Katar Air Force One ze swoimi wysłannikami Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem, którzy byli wtedy na szczycie „koalicji chętnych” w Berlinie. Telefon przełączono na tryb głośnomówiący. Świadkowie rozmowy mówią o wściekłości amerykańskiego prezydenta.

– Po co oni wydają te miliardy? – uniósł się Trump, nawiązując do wsparcia Europy dla Ukrainy. Uznał, że utrzymanie pomocy dla Kijowa tylko oddala zawarcie pokoju z Rosją.