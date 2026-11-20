Śledztwo dotyczy podejrzenia gwałtu z udziałem więcej niż jednej osoby. Francuska BFMTV podała w piątek, powołując się na informacje pochodzące z kilku źródeł, że postępowanie wszczęto po zawiadomieniu złożonym 12 maja 2025 r. przez kobietę, która w 2018 r. uczestniczyła w zdjęciach do filmu „Talasoterapia” („Thalasso”). Sprawę dzień wcześniej opisał portal Mediapart. Film w reżyserii Guillaume’a Nicloux trafił na ekrany w 2019 r.

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Prokuratura w Paryżu nie odpowiedziała na pytania BFMTV dotyczące śledztwa. Komentarza odmówili również adwokaci Depardieu i pełnomocnicy kobiety.

Co według kobiety wydarzyło się na planie filmu „Talasoterapia”?

Kobieta, którą Mediapart nazywa Alexandrą, zmieniając jej imię, miała wówczas 32 lata. Według jej relacji skontaktowała się z nią osoba odpowiedzialna za casting i zaproponowała jej rolę kobiety z Europy Wschodniej świadczącej usługi seksualne. W jednej ze scen miała zatańczyć topless w pokoju hotelowym, w którym przebywali Depardieu i Houellebecq.

Zdjęcia odbywały się w grudniu 2018 r. w hotelu w Cabourgu, w departamencie Calvados. W scenie miała wystąpić również druga kobieta. Według relacji przytoczonej przez BFMTV obaj mężczyźni byli już pod silnym wpływem alkoholu, gdy reżyser rozpoczął zdjęcia.

Alexandra twierdzi, że Houellebecq zaprowadził ją do sypialni. Według jej relacji, gdy leżała na łóżku, pisarz miał ją przytrzymywać, a Depardieu miał dopuścić się wobec niej penetracji palcami bez jej zgody. Jak podaje kobieta, kamera w tym czasie nagrywała.

Scenę usunięto z filmu. Kobieta złożyła zawiadomienie w 2025 r.

Kobieta twierdzi, że od razu zgłosiła ekipie produkcyjnej to, co się wydarzyło. Po kilku dniach rozmów reżyser zdecydował o usunięciu sceny. Według Mediapart kobiecie przedstawiono umowy z datą wsteczną, które przewidywały wynagrodzenie w wysokości 45 tys. euro brutto oraz nową rolę w filmie. Umowy zostały podpisane.

Alexandra zdecydowała się złożyć zawiadomienie w 2025 r., gdy toczył się proces dotyczący filmu „Les Volets verts”. Według BFMTV zawiadomienie dotyczy podejrzenia gwałtu ze strony Depardieu, w którym Houellebecq miał współuczestniczyć. Kobieta zarzuca pisarzowi również napaść seksualną.

Postępowanie prowadzi kilku paryskich śledczych. Według BFMTV dotąd nie przeprowadzono żadnego przesłuchania i nikt nie uzyskał formalnego statusu osoby objętej postępowaniem (mise en examen). Obu mężczyzn obejmuje domniemanie niewinności.

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Depardieu prawomocnie skazany w sprawie filmu „Les Volets verts”

W poniedziałek 16 listopada Depardieu wycofał apelację w odrębnej sprawie dotyczącej filmu „Les Volets verts”. Tym samym uprawomocnił się wyrok skazujący go na 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu za napaści seksualne na dwie kobiety.

W związku z rozprawą aktor opublikował oświadczenie zatytułowane „J’entends” („Słyszę”), w którym przekazał „głębokie i szczere przeprosiny tym, którzy mogli ucierpieć”. „Na planach filmowych przez długi czas chowałem się za prowokacją i sprośnością. Sądziłem, że moje słowa i niektóre gesty nie mają konsekwencji. Miały, zwłaszcza gdy pochodziły od kogoś, kto miał taką pozycję jak ja” – napisał Depardieu.

Oświadczenie powstało i zostało opublikowane, zanim jeszcze Mediapart zwrócił się do aktora z pytaniami o relację Alexandry.

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Sąd apelacyjny ma zdecydować w sprawie Charlotte Arnould

Zdjęcia do sceny w Cabourgu odbyły się w 2018 r., w tym samym roku, w którym aktorka Charlotte Arnould zawiadomiła o dwóch gwałtach, których miał dopuścić się Depardieu. Według Mediapart aktor zadzwonił do Alexandry w grudniu 2018 r. i poprosił ją, by nie składała zawiadomienia. Miał się powołać na sprawę Arnould i obawiać się, że trafi do więzienia.

W czwartek 26 listopada sąd apelacyjny w Paryżu ma zdecydować, czy utrzymać decyzję o skierowaniu sprawy Arnould na proces. Jeśli ją utrzyma, Depardieu może stanąć przed sądem w najbliższych miesiącach. W tej sprawie groziłoby mu do 20 lat pozbawienia wolności.