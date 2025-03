Depardieu nie przyznaje się do winy

Gérard Depardieu, który w poniedziałek ma stanąć przed sądem, zaprzecza oskarżeniom. Prawnik aktora stwierdził, że jego klient „padł ofiarą całkowicie fałszywych oskarżeń” w ramach „kampanii oszczerstw”. - Jest oskarżony o napaść fizyczną na kogoś, ale nie ma świadków – mówił w ubiegłym roku.

Czytaj więcej Film Media: Gerard Depardieu zatrzymany przez policję ws. napaści na tle seksualnym Jak wynika z nieoficjalnych informacji serwisu internetowego telewizji TF1, francuski gwiazdor Gerard Depardieu zatrzymany został przez policję, w związku z oskarżeniami o napaści na tle seksualnym.

Pierwsza rozprawa, która miała się odbyć w październiku, została przełożona z powodu złego stanu zdrowia Depardieu. Przedstawiciel aktora powiedział wówczas, że przeszedł on zabieg kardiologiczny, a jego cukrzyca nasiliła się z powodu stresu związanego z nadchodzącym procesem. Depardieu został ostatecznie zbadany przez lekarza wyznaczonego przez sąd, który uznał, że aktor jest zdolny do stawienia się w sądzie, jednak rozprawy będą ograniczone do sześciu godzin dziennie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ogłaszane też będą przerwy – podaje „The Guardian”.

Kobiety oskarżają Gérarda Depardieu o molestowanie seksualne

Nie jest to pierwsze śledztwo, które toczy się wobec aktora w takiej sprawie. Wcześniej Depardieu został także oskarżony między innymi o gwałt i napaść na aktorkę Charlotte Anrould.

W ubiegłym roku Mediapart poinformował, że 13 kobiet oskarża Gérarda Depardieu o molestowanie ich na planie 11 filmów lub seriali, które ukazały się w latach 2004-2022. Oskarżenia obejmowały szeroki zakres czynności – od wkładania przez Depardieu rąk do bielizny, przez dotykanie intymnych części ciała, po „obsceniczne uwagi seksualne” i – jak czytamy – „natarczywe pomruki”. Nawet gdy czynności te miały miejsce na planie w obecności świadków, ekipy często miały wyśmiewać skargi kobiet, mówiąc, że to po prostu „sposób bycia aktora” – podawał Mediapart.

Aktor Gérard Depardieu wciąż nie przyznaje się do winy – twierdzi, że jeżeli dochodziło do jakiś kontaktów intymnych, to wyłącznie za zgodą obu stron.