Sanae Takaichi przybyła do Shenzhen 18 listopada, by uczestniczyć w szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Sposób, w jaki przyjęto japońską premier, wyraźnie odbiegał od ceremonii przygotowanych dla innych przywódców. Jak relacjonowała japońska telewizja TV Asahi, na lotnisku nie było muzyki, grup tanecznych ani osób witających gościa z kwiatami. Takaichi przywitała Zhang Qiyue, była ambasador Chin w Grecji, pełniąca funkcję związaną z protokołem dyplomatycznym.

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Uwagę zwróciło również zejście premier z samolotu. Różnica wysokości między wyjściem z maszyny a podestem schodów była na tyle duża, że Takaichi musiała ostrożnie schodzić, przytrzymując się framugi drzwi. Według japońskiej agencji Jiji Press, powołującej się na relację tajwańskiej telewizji EBC, różnica wynosiła około 40 cm. Nie ma jednak potwierdzenia, że ustawienie trapu było celowym działaniem chińskich gospodarzy, aczkolwiek Pekin jest utożsamiany, z podobnymi trikami psychologicznymi.

Kontrast był widoczny zwłaszcza w porównaniu z powitaniem prezydenta USA Donalda Trumpa, którego na lotnisku osobiście przyjął Xi Jinping. W przypadku Władimira Putina delegację powitalną prowadził Cai Qi, jeden z najważniejszych przedstawicieli chińskich władz, co i tak zostało odebrane jako celowy afront dla rosyjskiego dyktatora i zbrodniarza wojennego. O różnicach w traktowaniu przywódców pisały m.in. Reuters i „The Guardian”.

Spór o Tajwan pogłębił napięcia między Pekinem a Tokio

Chłodne przyjęcie japońskiej premier nastąpiło w czasie poważnego kryzysu w relacjach obu państw. Jego źródłem są wypowiedzi Takaichi z listopada 2025 roku. Szefowa japońskiego rządu stwierdziła wówczas, że ewentualny chiński atak na Tajwan, jeśli wiązałby się z użyciem siły, mógłby doprowadzić do sytuacji zagrażającej przetrwaniu Japonii i uzasadniać użycie przez nią prawa do samoobrony zbiorowej. Pekin ostro zaprotestował, uznając te słowa za ingerencję w swoje sprawy wewnętrzne.

Podczas szczytu APEC Takaichi dwukrotnie uścisnęła dłoń Xi Jinpingowi i krótko z nim rozmawiała. Nie doszło jednak do formalnego spotkania dwustronnego. Japońska premier potwierdziła podczas konferencji prasowej, że stanowisko Tokio w sprawie Tajwanu pozostaje zgodne z komunikatem japońsko-chińskim z 1972 roku. Pytana o hipotetyczny scenariusz konfliktu wokół wyspy, odmówiła jego komentowania.

Takaichi zapowiedziała jednocześnie dalsze działania na rzecz dialogu z Chinami i budowania konstruktywnych, stabilnych relacji. Podczas pobytu w Shenzhen spotkała się też z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, od którego zażądała natychmiastowego uwolnienia zatrzymanego pod zarzutem szpiegostwa japońskiego dziennikarza piszącego dla dziennika „Hokkaido Shimbun”, a także wycofania decyzji o przejęciu przez Kreml lokalnych oddziałów japońskiej firmy Japan Tobacco.