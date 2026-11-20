Niemieckie media szczegółowo informują o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty pochodzące z Rosji. „Der Spiegel”, „Die Welt” i agencja dpa, powołując się na polskie władze, podają, że na terytorium Polski spadły prawdopodobnie dwa pociski manewrujące i dron. Z kolei „Bild” zwraca uwagę na skalę alarmu lotniczego, a publiczna telewizja ARD wiąże wydarzenia ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę.

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Niemieckie redakcje podkreślają również, że incydent dotyczy państwa NATO, które odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu zachodniej pomocy Ukrainie.

Niemieckie media o rosyjskich rakietach w Polsce. „Bild” pisze o uderzeniu pocisków

Portal Tagesschau opisuje wydarzenia w Polsce w kontekście ostatnich rosyjskich ataków na mosty na Dnieprze, Kijów oraz zachodnią część Ukrainy. Powołuje się przy tym na oficjalne komunikaty polskich władz.

„Rosyjskie pociski manewrujące uderzają w Polskę” – takim tytułem opatrzył swój artykuł niemiecki dziennik „Bild”.

„Do incydentu doszło po nocy intensywnych rosyjskich ataków na Ukrainę. W stolicy kraju, Kijowie, w wyniku ataków z użyciem rakiet balistycznych zginęły trzy osoby. Dwie kolejne poniosły śmierć podczas rosyjskich ataków na Lwów” – informuje „Bild”.

Czytaj więcej Służby Rosyjska rakieta mogła spaść na Lubelszczyźnie. Ukraińskie media podają szczegóły Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę jeden z pocisków manewrujących Ch-101 mógł przekroczyć granicę z Polską i spaść na Lub...

Portal informacyjny n-tv.de podaje, że do incydentu na terytorium Polski doszło w czasie ćwiczeń tzw. koalicji chętnych. Informuje również, że Warszawa zamierza zwrócić się do NATO o dodatkowe wsparcie.

„Die Welt”, powołując się na polskie media i komunikaty władz, informuje, że jednym z obiektów, które spadły na terytorium Polski, był rosyjski pocisk manewrujący Ch-101. „Drugi obiekt również był pociskiem, natomiast trzeci najprawdopodobniej dronem” – podaje dziennik.

„Die Welt” przypomina także, że Polska, będąca członkiem Unii Europejskiej i NATO, jest ważnym politycznym i militarnym sojusznikiem Ukrainy, zaatakowanej przez Rosję.

„W ostatnich miesiącach w państwach NATO w Europie Wschodniej, w tym w Polsce, wielokrotnie dochodziło do incydentów z udziałem dronów. Polska graniczy m.in. z rosyjską eksklawą – obwodem królewieckim, sprzymierzoną z Rosją Białorusią oraz Ukrainą” – przypomina „Die Welt”.