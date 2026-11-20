„Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6.48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej” – przekazał na swoim koncie na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

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Jak dodał, PKP PLK zdecydowały, aby drezyna PLK wyjechała natychmiast z Leżajska w kierunku Rudnika w celu sprawdzenia całego odcinka.

„Ruch kolejowy został wstrzymany na całym terenie województwa podkarpackiego do godz. 7.33. Obecnie wstrzymany został tylko ruch na linii 068 na odcinku Nisko-Rudnik nad Sanem-Łętownia. Obecnie na tym odcinku pracują 2 drezyny PLK w celu sprawdzenia przejezdności linii” – podał we wpisie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w piątek rano wydało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie woj. lubelskiego oraz podkarpackiego. Mieszkańcom polecono znaleźć bezpieczne miejsce i stosować się do poleceń służb. Według Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, koło miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim mogło dojść do upadku obiektu.

Ewakuacja wieży kontrolnej lotniska Rzeszów-Jasionka

W piątek ze względu na zagrożenie dla przestrzeni powietrznej została ewakuowana wieża kontroli lotów na lotnisku Rzeszów-Jasionka. „W związku z dzisiejszym zagrożeniem atakiem z powietrza dla przestrzeni powietrznej RP, władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy pojęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. 9 osób w tym 6 osób personelu operacyjnego, przebywało w doraźnym miejscu schronienia” – poinformował w piątek na platformie X Dariusz Klimczak.

Czytaj więcej Służby Ewakuacja wieży kontroli lotów na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Pierwszy taki przypadek W piątek w związku zagrożeniem dla przestrzeni powietrznej Polski podczas ataku Rosji na Ukrainę po raz pierwszy podjęto decyzję o ewakuacji wieży...

Jak dodał, dotychczas tego typu ewakuacje miały miejsce dwukrotnie dla pracowników wieży kontroli lotów na lotnisku w Lublinie.