Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 19 na 20 listopada:

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Nocny atak Rosji na Kijów i Charków. Alert w Polsce

W nocy Rosja przeprowadziła atak z użyciem pocisków balistycznych na Kijów. W jego wyniku w stolicy Ukrainy doszło do kilku pożarów. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w rejonie podilskim ogień objął budynek niemieszkalny. Pocisk miał też spaść na otwartym terenie w pobliżu jednego z mostów. W rejonie hołosijiwskim zaatakowany został obiekt infrastruktury. Na jego terenie doszło do pożaru budynku biurowego. W rejonie obołońskim fragment strąconego pocisku wywołał pożar dwupiętrowego budynku.

Informacje o ataku powietrznym napływały też z Charkowa. W drugim co do wielkości ukraińskim mieście dron miał uderzyć w placówkę medyczną, raniąc cztery osoby. O ataku poinformował mer Charkowa Ihor Terechow. Obecnie trwa szacowanie skali uszkodzeń zaatakowanego budynku. Zaatakowana placówka znajduje się w rejonie szewczenkowskim.

W związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego trafił alert RCB. Około godz. 3.30 Dowództwo Operacyjne RSZ podało na platformie X, że w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP. „Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – zapewniło Dowództwo.

Donald Trump skomentował wpis Donalda Tuska. Z jego słów wynika, że pomylił polskiego premiera z prezydentem

„Cóż, nic nie mogę z tym zrobić” – tak Donald Trump w rozmowie z Fox News odpowiedział na pytanie o wpis Donalda Tuska, który po tym, jak Trump nazwał Władimira Putina swoim przyjacielem, napisał na platformie X „Boże chroń nas od takich przyjaciół”.

Trump przyznał jednocześnie, że „w Polsce lądowały drony Putina i kilka małych rakiet, przez pomyłkę”, nawiązując do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony, do którego doszło we wrześniu 2025 roku oraz dwóch rosyjskich rakiet, które spadły na Polskę w grudniu 2022 i lipcu tego roku.

Z relacji Aishah Hasnie, dziennikarki Fox News, która przeprowadziła rozmowę z Trumpem, wynika też, że stwierdził on, iż „zna Tuska od długiego czasu”. – Tak, lubię polskiego premiera. Proszę nie zapominać, że go poparłem – mówił prezydent USA, dodając, że „dzięki temu poparciu wygrał”. – Był na 10. miejscu, jest świetnym facetem – dodał. Wypowiedź ta, zdaje się wskazywać, że Trump pomylił premiera z prezydentem Karolem Nawrockim. Trump nigdy nie wyrażał poparcia dla Tuska, natomiast przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku poparł Karola Nawrockiego i później wielokrotnie przekonywał, że to właśnie dzięki temu poparciu Nawrocki wygrał wybory, ponieważ – jak twierdził prezydent USA – wcześniej zajmował 10. miejsce w sondażach (co nie jest prawdą, Nawrocki od początku kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi zajmował drugie miejsce w sondażach, za kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim).

Huti zaatakowali centrum finansowe i lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej

Rebelianci Huti potwierdzili, że przeprowadzili 19 listopada atak na centrum finansowe i lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie. Wcześniej saudyjskie władze przekazały, że w wyniku ataku rakietowego uszkodzony został wieżowiec, w którym ma siedzibę saudyjski państwowy fundusz majątkowy PIF.

Wspierani przez Iran Huti przekazali, że dwukrotnie ostrzelali centrum finansowe Rijadu: najpierw o świcie, a następnie wieczorem. Poinformowali też o atakach, których celem było międzynarodowe lotnisko im. króla Chalida w Rijadzie, baza lotnicza Chamis Muszajt na południu Arabii Saudyjskiej oraz kompleks petrochemiczny SADAF w Al-Dżubajl, na wschodzie kraju.

MSZ Arabii Saudyjskiej oświadczyło, że w reakcji na atak Huti „zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu obrony swojej suwerenności oraz ochrony obywateli i mienia narodowego”.

Przedwyborcza debata w Hiszpanii: Alberto Núñez Feijóo atakuje, Pedro Sánchez się broni

W zorganizowanej na 10 dni przed wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii debacie telewizyjnej lider socjaldemokratycznej PSOE, premier Pedro Sánchez bronił dorobku swojego rządu, wskazując na to, że Hiszpania jest krajem z najszybszym rozwojem gospodarczym w strefie euro, a także, że pozostaje wierna wartościom takim, jak prawa człowieka. Sánchez bronił też polityki migracyjnej swojego gabinetu, przekonując, że trzeba rozwijać legalne kanały migracji.

Z kolei Feijóo atakował rząd za skandale korupcyjne, które wstrząsały PSOE, kryzys migracyjny, do którego doszło latem, gdy Ceutę zalała fala imigrantów (co określił mianem „inwazji”), wskazywał też na inflację i utratę siły nabywczej przez hiszpańską klasę średnią. Rząd PSOE lider centroprawicy obarczył odpowiedzialnością za zwiększającą się presję podatkową i obiecał, iż jego rząd obniży podatki.

– Za zakupy spożywcze, które w 2018 roku kosztowały 100 euro, dziś trzeba zapłacić 143 euro (…). Porozmawiajmy o pensjach, lodówce i życiu ludzi. PKB nie da się zjeść – punktował lider Partii Ludowej.

Według Feijóo Hiszpania stała się „problemem Europy” przez kryzys migracyjny, który wstrząsnął Ceutą. Skrytykował też przeprowadzoną przez rząd PSOE akcję legalizacji pobytu w kraju nieudokumentowanych imigrantów.