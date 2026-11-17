Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 16 na 17 listopada:

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Kolejny zmasowany atak powietrzny Ukrainy na Rosję. Trafiony został łuk konstrukcyjny Mostu Krymskiego

Od poniedziałkowego popołudnia do wtorkowego poranka w stronę obwodu moskiewskiego zmierzało ok. 800 ukraińskich dronów, a 321 zostało strąconych na podejściach do Moskwy – poinformował nad ranem Siergiej Sobianin, mer rosyjskiej stolicy. Była to druga noc z rzędu, gdy Ukraina intensywnie atakowała Moskwę i obwód moskiewski.

Ukraińcy drugą noc z rzędu atakowali też Most Krymski – w czasie ataku rakietowego trafiony miał zostać jeden z łuków konstrukcyjnych Mostu, który po ataku jest wyraźnie odkształcony – wynika ze zdjęć i nagrań publikowanych w serwisie Telegram.

Okupacyjne władze Krymu informują o wstrzymaniu ruchu na Moście Krymskim i apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do przeprawy.

W nocy atakowany był też obwód rostowski i obwód woroneski.

Most Krymski i Moskwa były też celem ukraińskiego ataku w nocy z 15 na 16 listopada.

Beniamin Netanjahu oskarżony przez opozycję o próbę zamachu stanu

Izraelska opozycja, której lider, Gadi Eisenkot, po wyborach do Knesetu otrzymał od prezydenta Izraela misję stworzenia rządu, domaga się śledztwa w sprawie działań administracji Beniamina Netanjahu podejmowanych przeciwko partiom arabskim i oskarża premiera o próbę zamachu stanu. Wysocy rangą przedstawiciele bloku, na którego czele stoi kandydat na premiera Gadi Eisenkot oświadczyli w rozmowie z Kan, że po doniesieniach, które się pojawiły, nawet, jeśli wcześniej istniała niewielka szansa na utworzenie rządu jedności z Netanjahu, to próba ingerencji szefa rządu w proces wyborczy całkowicie je przekreśla.

Izraelski Kanał 12 podał, że szef kancelarii Beniamina Netanjahu tuż przed wyborami do Knesetu z 27 października miał zgłosić policji podejrzenia pod adresem działaczy arabskiej partii Raam. W związku z tymi doniesieniami w dniu wyborów zatrzymano trzech członków tego ugrupowania – ale po pewnym czasie ich zwolniono, gdy zarzuty się nie potwierdziły.

Z kolei dziennik „Haarec” podał, że szef Szin Bet (służby bezpieczeństwa) Dawid Zini starał się o zgodę na założenie podsłuchu liderom startującej w wyborach Zjednoczonej Listy, koalicji partii arabskich. Prokuratura odmówiła jednak zgody na podsłuch z powodu braku dowodów obciążających polityków tego ugrupowania.

„W miarę ujawniania kolejnych szczegółów staje się jasne, że nie była to próba zakłócenia wyborów. To była próba zamachu stanu” – napisał w serwisie X jeden z liderów opozycji, Jair Lapid.

Brytyjski premier na przyjęciu w londyńskim City krytykuje brexit

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, przemawiając na uroczystym bankiecie wydawanym na cześć nowo zaprzysiężonego Lorda Majora, ceremonialnego burmistrza londyńskiego City stwierdził, że brexit był przeprowadzony zbyt radykalnie i nie służył brytyjskiej gospodarce. Dodał też, że wbrew obietnicom jego twórców, „nie pozwolił Wielkiej Brytanii na przejęcie kontroli”. - Tak jak w baśni „Nowe szaty cesarza” nikt nie ma odwagi powiedzieć oczywistej prawdy. Ale ja mówię wprost to, co widzę: prawda jest taka, że cesarz jest nagi - stwierdził Burnham zapowiadając nowe, pragmatyczne podejście do relacji z UE.

Czytaj więcej Polityka Premier Wielkiej Brytanii o brexicie: Zbyt radykalny, zaszkodził gospodarce Tak jak w baśni „Nowe szaty cesarza” nikt nie ma odwagi powiedzieć oczywistej prawdy. Ale ja mówię wprost to, co widzę: prawda jest taka, że cesarz...

Jednocześnie brytyjski premier wykluczył, by obecnie Wielka Brytania miała podjąć starania o powrót do Unii Europejskiej.

Były prezydent Paragwaju trafił do wojskowego więzienia

Santiago Pena, były prezydent Paragwaju, oskarżony w związku z bankructwem banku internetowego Ueno, został przeniesiony z aresztu domowego w luksusowym apartamencie do wojskowego więzienia – podały miejscowe media. Wcześniej lokalna prasa ujawniła, że w mieszkaniu, w którym Pena był zatrzymany, miał do dyspozycji m.in. prywatną siłownię, dobrze wyposażone biuro i przestronną jadalnię.

Sąd zdecydował w poniedziałek, w dniu 48. urodzin byłego prezydenta o przeniesieniu go do więzienia wojskowego Vinas Cue w stolicy kraju Asuncion. Ze zdjęć publikowanych przez media wynika, że Penę wprowadzono tam w kajdankach, kamizelce kuloodpornej i kasku na głowie.

3 listopada bank centralny Paragwaju przejął kontrolę nad internetowym bankiem Ueno i objął go procedurą upadłościową, w wyniku czego ok. 3 mln klientów zostało pozbawionych możliwości wypłaty środków. Trzy dni później Pena został usunięty z urzędu i zatrzymany. Byłemu prezydentowi postawiono zarzuty nadużycia zaufania i działania w grupie przestępczej, której celem miało być podporządkowanie instytucji finansowych państwa interesom Ueno i jego właścicieli. O działalność w tej grupie oskarżono również byłego szefa banku centralnego Carlosa Carvallo i cztery inne osoby z kierownictwa tej instytucji.

Na Węgrzech aresztowano mężczyznę, który groził śmiercią obecnemu i byłym premierom

Sąd w Budapeszcie zastosował miesięczny areszt wobec mężczyzny, który groził śmiercią obecnemu oraz byłym premierom Węgier - przekazała agencja MTI.

Do incydentu doszło 14 listopada, gdy policja odmówiła podjęcia natychmiastowych działań w sprawie portfela, który aresztowany zostawił w pubie. Mężczyzna zadzwonił tego dnia pod numer alarmowy i poprosił policję o pomoc w znalezieniu zguby. Gdy dyspozytor odmówił natychmiastowej interwencji, mężczyzna zaczął grozić przez telefon, że zaatakuje przybyłych funkcjonariuszy przy użyciu broni. Oświadczył też, że przeprowadzi zamachy bombowe na komisariaty policji oraz stwierdził, że zabije obecnego oraz byłych premierów Węgier.

Chorwacja będzie mieć rekordowy budżet wojskowy

Rząd Chorwacji przedstawił propozycję budżetu na 2027 r., która zakłada m.in. nakłady na obronność w rekordowej w historii kraju kwocie 2,084 mld euro - podał dziennik „Jutarnji List”. Wydatki na ten cel mają wzrosnąć do poziomu 2,38 procent PKB.

W porównaniu z bieżącym rokiem środki na obronność mają wzrosnąć o 400 mln euro, a w zestawieniu z 2025 r. - o nieco ponad 500 mln euro. Chorwackie media podkreśliły, że kwota zaplanowana na przyszły rok przewyższy najwyższy jak dotąd budżet z 1995 r., z okresu wojny, która wybuchał po secesji Chorwacji z byłej Jugosławii.