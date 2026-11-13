Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 12 na 13 listopada:

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Jared Kushner: Europa będzie uczestniczyć w negocjacjach pokojowych. Przygotowujemy wielką wymianę więźniów

Po rozmowach z Władimirem Putinem, Wołodymyrem Zełenskim oraz po dwudniowych negocjacjach trójstronnych w formacie USA-Rosja-Ukraina w Abu Zabi, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa Jared Kushner poinformował, że Rosjanie i Ukraińcy zgadzają się, by w dalszych rozmowach uczestniczyli Europejczycy.

„To pomoże nam odnieść się do szerszego, powojennego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa europejskiego równolegle z odniesieniem się do kwestii terytorialnych między Ukrainą i Rosją” – podkreślił Kushner. Słowa te są zarazem potwierdzeniem tego, iż temat negocjacji został poszerzony o kwestię powojennej architektury bezpieczeństwa w Europie, co budzi obawy Europejczyków.

Zięć prezydenta Trumpa poinformował też o pracach nad „największą w czasie wojny wymianą jeńców”, która może objąć „tysiące osób”. „Wiele ludzkich żyć zostało zniszczonych przez tę wojnę i mamy nadzieję, że obie strony zaprezentują dobrą wolę i powagę niezbędną do realizacji tego ważnego kroku” – podkreślił.

Polak wybrany na stanowisko w ONZ, które od 60 lat zajmowała Rosja

Polska uzyskała poparcie 95 państw członkowskich ONZ w głosowaniu, w którym wybierano członków Wspólnej Jednostki Kontrolnej (Joint Inspection Unit, JIU), jedynego niezależnego zewnętrznego organu nadzoru obejmującego cały system Narodów Zjednoczonych.

Przedstawicielem Polski w JIU będzie Jakub Chmielewski, którego kadencja przypadnie na lata 2028–2032. Wcześniej, w latach 1991–2002, funkcję inspektora z regionu Europy Środkowo-Wschodniej pełnił Andrzej Abraszewski.

Polska o miejsce w JIU przysługujące Grupie Wschodnioeuropejskiej rywalizowała z Rosją, która zajmowała je nieprzerwanie od 60 lat (początkowo jako ZSRR). O tym, że kosztem Rosjanina w JIU zasiądzie Polak, zdecydował jeden głos.

Viktor Orbán: Nie odwiedzę brata w areszcie, by nie dać satysfakcji mediom

Były premier oświadczył, że nie odwiedzi swojego młodszego brata Arona, który został tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o przemyt ludzi. Orbán wyjaśnił, że „nie chce dawać mediom powodów do satysfakcji, gdy zobaczą, że wchodzi do aresztu”.

W wywiadzie dla internetowego kanału „Ultrahang” lider partii Fidesz określił dochodzenie przeciwko swojemu bratu mianem politycznie motywowanego spektaklu i podkreślił, że – jego zdaniem – Aron Orbán jest niewinny. Były premier oskarżył rząd premiera Petera Magyara o wyreżyserowanie politycznego spektaklu poprzez aresztowanie jego brata oraz byłych urzędników państwowych. Jak dodał, rzeczywistym celem działań rządu jest on sam, a jego brat stał się – według byłego premiera – „jedynie narzędziem w kampanii politycznej”.

11 listopada sąd w Budapeszcie zarządził miesięczny areszt dla młodszego brata byłego premiera oraz jego wspólnika w związku z ich domniemanym udziałem w procederze dotyczącym przemytu ludzi.

Portugalia: Lider prawicy popularniejszy od premiera

Przywódca prawicowo-populistycznej partii Chega Andre Ventura jest obecnie najpopularniejszym politykiem wskazywanym przez Portugalczyków na premiera. Tak wynika z opublikowanego 12 listopada sondażu ośrodka badawczego Aximage. Według badania zleconego przez dziennik „Diario de Noticias” szef opozycyjnej partii Chega cieszy się obecnie poparciem 24 proc. mieszkańców Portugalii. Ventura – jak zauważa portugalski dziennik – prowadzi w sondażu drugi miesiąc z rzędu.

Drugim politykiem z największym poparciem w sondażu jest lider opozycyjnej Partii Socjalistycznej (PS) Jose Luis Carneiro z poparciem 23 proc. Wyprzedza on o trzy punkty procentowe Luisa Montenegro, premiera Portugalii, a zarazem przywódcę centroprawicowego Sojuszu Demokratycznego (AD).

Chega, ugrupowanie kierowane przez Andre Venturę, jest m.in. sojusznikiem Alternatywy dla Niemiec (AfD) oraz hiszpańskiej partii Vox.

Papież spotkał się w Peru z ofiarami nadużyć seksualnych

Papież Leon XIV, składający wizytę w Peru, spotkał się 12 listopada po południu miejscowego czasu w Limie z sześcioma ofiarami wykorzystywania seksualnego przez księży. O rozmowie, do której doszło w siedzibie nuncjatury apostolskiej, poinformował Watykan.

„Leon XIV spotkał się z sześcioma osobami, które doświadczyły nadużyć ze strony członków duchowieństwa oraz instytucji kościelnych w kraju, w tym z kilkoma osobami powiązanymi niegdyś ze Stowarzyszeniem Życia Chrześcijańskiego (Sodalicio de Vida Cristiana)” – czytamy w komunikacie przekazanym przez Watykan. Papież spotkał się z każdą z tych osób indywidualnie i „wysłuchał historii ich cierpienia i bólu”. Leon XIV miał także rozmawiać z ofiarami nadużyć seksualnych o tym, „jak wspierać zmianę mentalności poprzez wsłuchiwanie się w głos ofiar, poszukiwanie prawdy, procesy uzdrowienia oraz zaangażowanie w tworzenie bezpiecznego środowiska”.

Jednym z największych skandali, do jakich doszło w Peru, jest fala nadużyć ujawnionych w katolickiej organizacji pod nazwą Sodalicja Życia Chrześcijańskiego. Została ona założona w 1971 roku w Limie przez świeckiego teologa Luisa Fernando Figariego i zyskała duże wpływy polityczne oraz finansowe. Figari oraz inni liderzy Sodalicji mieli dopuszczać się wykorzystywania seksualnego nieletnich i młodych rekrutów. Stosowano również upokarzające kary fizyczne i sadystyczne metody przygotowania do członkostwa we wspólnocie. W wyniku watykańskiego śledztwa papież Franciszek rozwiązał organizację na początku 2025 roku.