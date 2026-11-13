W czasie wywiadu udzielonego Fox News Trump był pytany, czy gdyby zaistniała taka konieczność użyłby siły, aby doprowadzić do upadku komunizmu na Kubie. Na pytanie to odpowiedział twierdząco.

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Donald Trump: Marco Rubio bardzo chciałby załatwić sprawę Kuby

– Tak, chcę załatwić sprawę Kuby, zanim odejdę. I mamy bardzo dobrego, utalentowanego człowieka na Kubie o imieniu Marco – powiedział Trump, „Dobry człowiek o imieniu Marco”, o którym powiedział prezydent USA to Marco Rubio, sekretarz stanu, który jest obywatelem USA kubańskiego pochodzenia. Rubio urodził się na Florydzie, ale jego rodzice byli Kubańczykami, którzy wyemigrowali do USA w 1956 roku, na dwa i pół roku przed dojściem do władzy Fidela Castro.

– On (Rubio – red.) bardzo chciałby to zrobić (załatwić sprawę Kuby – red.). Więc bardzo uważnie to obserwujemy. Kuba radzi sobie bardzo słabo. To w zasadzie upadłe miejsce, państwo, jakkolwiek chcesz to nazwać. Chciałbym móc to zrobić – kontynuował Trump.

Na dodatkowe pytanie, czy użyłby siły, gdyby przewrót na Kubie wymagał „tygodniowej kampanii” militarnej, prezydent USA ponownie odpowiedział twierdząco. – Na pewno bym to rozważył – zaznaczył.

Pod koniec stycznia Trump ogłosił obowiązujący do dziś „stan nadzwyczajny wobec Kuby”. Zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Trump nakazał stworzenie mechanizmu celnego, który pozwoli nakładać przez USA dodatkowe cła na import z państw pośrednio lub bezpośrednio sprzedającym lub w inny sposób sprzedającym lub w inny sposób dostarczającym ropę na Kubę. Działania USA doprowadziły do pojawienia się poważnego deficytu ropy na wyspie, co zakłóciło funkcjonowanie kubańskiego systemu energetycznego.

Kuba Foto: PAP

Raport organizacji pozarządowej: Rekordowa liczba więźniów politycznych w kubańskich więzieniach

Równolegle z wywiadem Trumpa, udzielonym Fox News, pojawił się raport pozarządowej organizacji Prisoners Defenders, która szacuje, że w więzieniach na Kubie przebywa rekordowa liczba więźniów politycznych. Jak przekazało w czwartek niezależne Radio Marti cytujące władze pozarządowej organizacji, w więzieniach na Kubie osadzonych z motywów politycznych są co najmniej 1353 osoby. W ciągu ostatniego półrocza liczba więźniów politycznych na wyspie miała powiększyć się o 103 osoby.

Według Prisoners Defenders wśród osadzonych z powodów politycznych jest 158 kobiet oraz 43 nieletnich. Część z nich trafiła do zakładów karnych z powodu udziału w antyrządowych protestach.

Radio Marti zwraca uwagę, że w wielu częściach wyspy w ostatnich tygodniach prowadzone były duże manifestacje obywateli przeciwko wielogodzinnym przerwom w dostawach energii elektrycznej i brakom wody pitnej.