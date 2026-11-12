Norweski kontrwywiad PST ocenia, że ryzyko rosyjskich aktów sabotażu w Norwegii narasta od kilku lat, ale szczególnie wyraźnie wzrosło w 2026 roku. W czwartek Inger Haugland, dyrektorka departamentu PST zajmującego się zagrożeniami ze strony obcych państw, ostrzegła w rozmowie z agencją NTB, że w nadchodzących miesiącach może dojść do poważnych incydentów.

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– Istnieją uzasadnione powody, by oczekiwać, że w nadchodzącym roku rosyjski wywiad przeprowadzi w Norwegii akty sabotażu – powiedziała Haugland.

Według służb możliwe działania obejmują podpalenia, użycie materiałów wybuchowych, groźby, a nawet zabójstwa. Haugland zaznaczyła, że zagrożenie nie ogranicza się do niszczenia mienia czy infrastruktury. – Musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. Również na większe i poważniejsze akty sabotażu, które mogą doprowadzić do śmierci ludzi – ostrzegła.

PST ustaliła, że osoby powiązane z rosyjskim wywiadem prowadziły rozpoznanie norweskiej infrastruktury i potencjalnych celów. Kontrwywiad podkreśla jednak, że dotychczas nie wykrył prób przeprowadzenia sabotażu przeciwko norweskim obiektom.

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Na celowniku zakłady zbrojeniowe i infrastruktura energetyczna

Zdaniem norweskich służb szczególnie narażone są zakłady zbrojeniowe, przedsiębiorstwa współpracujące z wojskiem, firmy logistyczne oraz obiekty infrastruktury energetycznej. Zagrożenie dotyczy całego kraju, a nie tylko terenów położonych w pobliżu granicy z Rosją.

PST ocenia, że celem takich działań byłoby wywołanie niepokoju społecznego, osłabienie współpracy Norwegii z innymi państwami oraz zmniejszenie determinacji władz w Oslo do wspierania Ukrainy. Służby zwracają uwagę, że rosyjski wywiad jest gotowy podejmować coraz większe ryzyko, by osiągnąć swoje cele.

Minister sprawiedliwości Astri Aas-Hansen powiedziała dziennikowi „Aftenposten”, że Norwegia znajduje się w najpoważniejszej sytuacji pod względem bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej.

Cyberataki i incydenty przypisywane prorosyjskim grupom

Ostrzeżenie PST pojawia się w czasie rosnącej liczby cyberataków i innych incydentów wymierzonych w norweskie instytucje oraz infrastrukturę. W kwietniu 2025 roku hakerzy przejęli kontrolę nad zaporą wodną w Bremanger. Przez cztery godziny przepływało przez nią 500 litrów wody na sekundę. PST przypisała atak prorosyjskim cyberprzestępcom.

W sierpniu 2026 roku prorosyjska grupa Server Killers przyznała się do cyberataku na norweskie usługi państwowe. W jego następstwie przez wiele dni nie działały m.in. systemy potwierdzania tożsamości oraz usługi administracji skarbowej i ochrony zdrowia.

27 października norweski urząd ds. bezpieczeństwa narodowego (NSM) ogłosił drugi najwyższy poziom zagrożenia cybernetycznego. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że w ciągu roku liczba skutecznych cyberataków na norweskie podmioty wzrosła trzykrotnie.