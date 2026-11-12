Władimir Putin, Steve Witkoff i Jared Kushner
Putin spotkał się na Kremlu ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve’em Witkoffem i zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem. Spotkanie odbywa się po zakończeniu negocjacji z udziałem delegacji Ukrainy, Rosji i USA w Abu Zabi. Były to pierwsze rozmowy w takim formacie od lutego.
– Mamy dobre doświadczenia we współpracy humanitarnej w Ołeszkach. Kontynuujmy wspólną pracę. W ramach strategicznej linii obrony Ukrainy, za jaką ją uważają, jest miejscowość nazywana Konstantynówka w Donbasie. Jest tam nadal ok. 400–500 cywilów. Zróbmy to samo, co zrobiliśmy w Ołeszkach – oświadczył rosyjski przywódca.
– Według mnie, ta miejscowość jest kontrolowana przez rosyjskie jednostki i zapewnimy bezpieczeństwo z naszej strony. Potrzebujemy pięciu dni, by oczyścić podejścia do tej miejscowości z min – dodał Putin.
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W Ołeszkach, miejscowości położonej ok. 4 km od Chersonia, okupowanej przez Rosjan, od 27 października do 1 listopada obowiązywało tzw. punktowe zawieszenie broni, które wynegocjowano przy udziale Melanii Trump. W jego trakcie z Ołeszek ewakuowano niemal 800 osób, które wcześniej były pozbawione w tym mieście dostępu do żywności i wody pitnej.
Przed zawieszeniem broni w Ołeszkach władze w Kijowie informowały o dramatycznej sytuacji mieszkańców, a strona amerykańska potwierdzała, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywało tam nawet około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.
Putin mówił też, że Rosja chciałaby, aby strona amerykańska ustaliła „czego chce Europa – pokoju czy wojny w Ukrainie”.
– Chcielibyśmy bardzo, byście wy, drodzy panowie i amerykańska administracja jako całość, podjęła pracę z europejskimi sojusznikami, aby ostatecznie zdecydowali czego chcą – pokoju czy wojny w Ukrainie – powiedział Putin.
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Przywódca Rosji stwierdził, że nigdy nie sprzeciwiał się dialogowi z Europą. – Nigdy go nie zakłóciliśmy. To oni zakłócali dialog z Federacją Rosyjską – przekonywał.
W kontekście Ukrainy Putin stwierdził, że Rosja i Ukraina mają „inne rozumienie kwestii terytorialnych”. – Dla nas najważniejsi są ludzie, którzy tam żyją, ich tradycje, ich kultura, ich prawo do życia według własnych reguł, własnych tradycyjnych wartości.
Mówiąc o „kwestiach terytorialnych”, przywódca Rosji stwierdził, że dla Rosji „jedyną linią demarkacyjną jest granica państwowa”. – Ponieważ wtedy jest jasne: tu jesteśmy my, tu jesteście wy – przekonywał.
Postępy rosyjskiej ofensywy na wschodzie Ukrainy
Putin stwierdził też, że obecność obcych wojsk w Ukrainie jest „nieakceptowalna dla Moskwy”, ponieważ w ocenie Kremla stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Rosji.
Przywódca Rosji przekonywał też, że Rosja od początku stała na tym stanowisku i „wszyscy się z nim wcześniej zgadzali”. – Europejczycy o tym wiedzieli. Co słyszymy od nich? Że po zawarciu pokoju, natychmiast wprowadzą wojsko na terytorium Ukrainy. Co to znaczy? (...) dla nas (...) że wojna zostanie natychmiast wznowiona – stwierdził.
Z kolei Witkoff, który po wizycie w Rosji uda się do Dublina, gdzie spotka się z Wołodymyrem Zełenskim, by poinformować go o przebiegu spotkania z Putinem, zadeklarował, że postara się przekonać Zełenskiego do podążania „jedną z wybranych dróg do zakończenia konfliktu”.
Witkoff wyraził też nadzieję, że wkrótce będzie mógł oficjalnie ogłosić rozpoczęcie przygotowań do kolejnego spotkania w ramach trójstronnych negocjacji amerykańsko-rosyjsko-ukraińskich.
– Wszyscy wyrazili taką wolę, ale jak dotąd nie wypracowaliśmy wszystkich kroków, które będą potrzebne, by z powodzeniem zakończyć konflikt. Mam nadzieję, że dziś, w czasie naszego spotkania, będziemy mogli omówić, być może, niektóre podejścia, możliwości, rozwiązania konfliktu (...). I mam nadzieję, że w czasie dzisiejszego spotkania będziemy w stanie omówić ścieżki, którymi można z powodzeniem dojść do zakończenia konfliktu – dodał Witkoff.
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