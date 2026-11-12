„Mastercard nie ma bezpośredniej umowy z Telewizją Republika na zakup czasu reklamowego. Wspomniane spoty były emitowane w ramach szerszego pakietu reklamowego i zostały już z niego wycofane” – przekazała Wyborcza.biz Aleksandra Gołda z biura prasowego firmy Mastercard.

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W stacji reklamuje się jeszcze kilka firm. Carlsberg Polska, który emituje spoty piwa Harnaś, przekazał, że obecne reklamy wynikają z długoterminowych zobowiązań, ale w przyszłości firma będzie „uwzględniać rzetelność dziennikarską i odpowiedzialność redakcji odpowiedzialnych za platformy mediowe”.

Brzoska: nikt u nas nie decyduje, w jakim kanale ukaże się reklama

Także reklamy InPostu pojawiają się w Republice. Prezes Rafał Brzoska przekazał, że wynika to z „pakietowego” sposobu zakupów.

„My kupujemy je w agencji Polsat Media i na etapie zakupu pakietu 'zasięgowego' nie decyduje nikt z pracowników Inpost, w jakim kanale ukaże się reklama, bo kupuje się 'oglądalność', a nie konkretne medium” – napisał.

„Według mojej wiedzy od 3 dni nie było w tej stacji ani jednej reklamy InPost” – podkreślił.

RTV Euro AGD wycofała się z Republiki. Stacja wezwała do bojkotu

W poniedziałek polska sieć detaliczna RTV Euro AGD ogłosiła, że wstrzymuje emisję reklam w Telewizji Republikaw związku z „kontrowersjami dotyczącymi sposobu relacjonowania tragicznych wydarzeń w Krakowie”.

„Zależy nam na tym, aby nasze działania reklamowe były spójne z wartościami, którymi kierujemy się jako firma” – napisano w komunikacie.

W odpowiedzi Republika zaczęła wzywać do bojkotu sieci. Stacja przekonuje także, że produkty RTV i AGD można także zakupić na ich własnej platformie Goryla.pl.

Czytaj więcej Polityka Rafał Leśkiewicz o relacji Tomasza Sakiewicza: została przekroczona granica – Została przekroczona granica dobrego smaku – tak o relacji Tomasza Sakiewicza z zamachu w Krakowie mówił w Wirtualnej Polsce rzecznik prezydenta...

Zamach w Krakowie, burza po relacji Sakiewicza

W sobotę po godz. 15 doszło do ataku w Krakowie. Sprawca, jadąc autem, strzelał do przypadkowych ludzi. Napastnik został unieszkodliwiony przez funkcjonariuszy. W ataku zginęło sześć osób, wiele zostało też rannych, w tym dwóch policjantów. 25-letni napastnik zmarł w poniedziałek rano w szpitalu.

Wiele kontrowersji wywołała wypowiedź Tomasza Sakiewicza, który był na miejscu. Redaktor naczelny Republiki w relacji dla telewizji atakował policję. – Uciekli albo zostali wywiezieni – grzmiał.

– Widzę rannych, zabitych, zwłoki na rynku, lądujące helikoptery, karetki. I cały czas nie widzę policji ani jednego policjanta. To jest coś nieprawdopodobnego, tylko straż miejska. Gdzie się podziała policja? – mówił Sakiewicz. W momencie, gdy naczelny Republiki wymawiał te słowa, tuż za nim stał funkcjonariusz.

Sakiewicz przekonywał widzów, że policji brakuje, gdyż „prawdopodobnie wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy”, gdzie trwa protest przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Redaktor naczelny Republiki twierdził także, że „wiadomo”, że w zamach zaangażowani są cudzoziemcy. Ostatecznie okazało się, że za atakiem stał 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego.

W związku z wypowiedzią Sakiewicza działania wyjaśniające wobec Republiki wszczęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Skargi na stację złożyli m.in. policyjni związkowcy.