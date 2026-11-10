Jak podkreślono w komunikacie, przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Policyjna Solidarność skierował skargę do przewodniczącej KRRiT Agnieszki Glapiak na relację Republiki z zamachu w Krakowie 7 listopada.

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Związkowcy zarzucają stacji „rozpowszechnianie drastycznej dezinformacji i podawanie nieprawdziwych informacji w trakcie trwającego zagrożenia kryzysowego”, „celowe uderzanie w dobre imię oraz podważanie zaufania społecznego do formacji policji” oraz „działanie ukierunkowane na wywołanie nieuzasadnionej paniki wśród opinii publicznej”.

„Podczas relacji na żywo z Rynku Głównego w Krakowie redaktor Tomasz Sakiewicz wielokrotnie i kategorycznie zarzucał, że na miejscu tragedii brakuje Policji, wprowadzając fałszywą narrację” - napisano. Przypomniano, że Sakiewicz powtarzał m.in., że „cały czas nie widać ani jednego policjanta” i przekonywał, że krakowskie rezerwy zostały wywiezione do Warszawy.

„Powyższe twierdzenia stały w całkowitej i dającej się łatwo zweryfikować sprzeczności ze stanem faktycznym powyższych wydarzeń. Na nagraniach z krakowskiego Rynku wyraźnie widać, że w trakcie prowadzonego przez redaktora Sakiewicza wywiadu, bezpośrednio w kadrze - tuż za jego plecami, czynności wykonywał nieumundurowany funkcjonariusz Policji z widoczną odblaskową opaską na ramieniu z napisem 'POLICJA'. Można dostrzec, że funkcjonariusz ten realizuje zadania związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Potwierdzeniem przedmiotu skargi, są niezwłoczne, słyszalne w tle pełne oburzenia reakcje jednego z uczestników zgromadzonego tłumu, który kilkukrotnie i w sposób dosadny zarzucał dziennikarzowi bezczelne kłamstwo i manipulację” - napisano w zawiadomieniu.

Związkowcy podkreślają, że funkcjonariusze zareagowali natychmiast, podjęli pościg i bezpośrednio skonfrontowali się z napastnikiem. „Dwóch bohaterskich policjantów odniosło w tej akcji ciężkie obrażenia i trafiło do szpitala. Świadome ignorowanie obecności działających na miejscu funkcjonariuszy i przekazywaniu nieprawdziwych informacji do opinii publicznej o ich braku, w celu uzyskania doraźnego efektu politycznego bądź medialnego, przekracza wszelkie dopuszczalne normy rzetelności” - napisano.

„Rażące naruszenie standardów medialnych”

„Jako Przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Policyjna Solidarność, wraz z przedstawicielami naszej organizacji związkowej składam stanowczy protest i wyrażam nasze oburzenie przeciwko tak rażącemu naruszaniu standardów medialnych. Reprezentując środowisko policjantów oświadczam, że mamy dość permanentnego kłamstwa oraz niesprawiedliwych, czysto politycznych ataków kierowanych w stronę naszej formacji” - podkreślono.

„Służba funkcjonariuszy wiąże się z codziennym ryzykiem. W tej sytuacji fałszowanie i zakłamywanie przebiegu działań funkcjonariuszy w Krakowie, w imię medialnej sensacji jest policzkiem wymierzonym całemu środowisku policyjnemu, którzy każdego dnia kładą na szalę własne zdrowie i życie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa. Zadaniem związku zawodowego jest obrona godności funkcjonariuszy, na którą w tym materiale bezpardonowo i niesprawiedliwie targnął się nadawca” - dodano.

Związkowcy domagają się wszczęcia postępowania wobec Republiki oraz nałożenia na stację „stosownej i surowej kary finansowej przewidzianej w ustawie w celu zapobieżenia podobnym aktom medialnej dezinformacji w przyszłości”.

Jest to zmiana stanowiska w wykonaniu szefa Policyjnej Solidarności. Po zamachu w Krakowie w rozmowie Kanałem Zero Łukasik wypowiadał się podobnie, jak Sakiewicz, że policjantów w stolicy Małopolski brakuje ze względu na sytuację przed Trybunałem Konstytucyjnym.

– Niestety nasze oddziały prewencji policji musiały udać się na wcześniej zaplanowane zabezpieczenia do miasta stołecznego – mówił.

Łukasik krytykował akcję policji przed TK i napisał w tej sprawie list do komendanta głównego policji. W związku z tym działaniem usłyszał dwa zarzuty dyscyplinarne dotyczące nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej.

Jak informowaliśmy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzi postępowanie wyjaśniające w związku z relacją Republiki.

Akcja policji w Krakowie

Policja podkreśla, że pierwsze zgłoszenia do centrum powiadamiania ratunkowego ws. sobotniego ataku w Krakowie wpłynęły w sobotę o godzinie 15 z 15 sekundami. Łącznie – podkreśliła policja – odnotowano prawie 40 zgłoszeń.

Zaznaczono, że strażnicy miejscy byli na miejscu zdarzenia dwie minuty po zgłoszeniu.

W trzeciej minucie interwencję podjęli policjanci. W tym czasie dochodzi do wymiany ognia z napastnikiem, a funkcjonariusze ruszają za nim w pościg. Jak podała policja, do funkcjonariuszy dołączyły inne patrole, skierowane na miejsce przez dyżurnego.

Policja dodała, że po czterech minutach na miejscu zdarzenia pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, a w szóstej minucie – pierwsze zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

Zdaniem Policji skala zaangażowanych sił również mówi sama za siebie. Wskazała, że w akcję w sumie do działań zadysponowanych zostało 30 policyjnych załóg, 24 zastępy PSP i 62 strażaków ratowników.