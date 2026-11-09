Przygotowania do tegorocznych obchodów 11 listopada w Warszawie obejmują dodatkowe działania związane z bezpieczeństwem uczestników uroczystości i mieszkańców. O części z nich poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych. Jak przekazał, na rekomendację policji na Krakowskim Przedmieściu ustawiono betonowe zapory, a wskazany odcinek ulicy został wyłączony z ruchu.

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Betonowe zapory na Krakowskim Przedmieściu. Warszawa przygotowuje zabezpieczenia

Prezydent zaznaczył, że miasto pozostaje w stałym kontakcie z policją i pozostałymi służbami. Według zapewnień dysponują one odpowiednimi siłami i środkami, aby zabezpieczyć zaplanowane wydarzenia.

Ustawienie barier na Krakowskim Przedmieściu nie musi być ostatnim tego rodzaju działaniem. Trzaskowski zapowiedział, że jeśli policja uzna to za konieczne, miasto przygotuje kolejne zapory w lokalizacjach wskazanych przez funkcjonariuszy.

Prezydent przekazał również, że polecił miejskim jednostkom zachowanie wzmożonej czujności. Dotyczy to przede wszystkim Straży Miejskiej, służb monitoringu oraz Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.

Zakaz noszenia broni 11 listopada. Co przewidują przepisy?

Jednym z obowiązujących 11 listopada ograniczeń będzie zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ograniczenie będzie obowiązywać na terenie Warszawy w dniu Narodowego Święta Niepodległości.

Warto jednak zaznaczyć, że zakaz noszenia broni nie jest nowym rozwiązaniem wprowadzonym w reakcji na ostatnie wydarzenia w Krakowie. Jest to regulacja stosowana w stolicy podczas obchodów Święta Niepodległości. Jej uzasadnieniem jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości państwowych i zgromadzeń publicznych.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia zwrócono uwagę na skalę wydarzeń organizowanych w Warszawie 11 listopada. Do stolicy przyjeżdżają wówczas wielotysięczne grupy osób uczestniczących w różnych uroczystościach i zgromadzeniach.

Osobną kwestią są ograniczenia dotyczące wyrobów pirotechnicznych. Rafał Trzaskowski poinformował, że 11 listopada będą obowiązywać również dodatkowe zakazy związane z ich używaniem.

BRAVO i CHARLIE. Jakie stopnie alarmowe obowiązują w Polsce?

Na terenie całego kraju wciąż obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO oraz drugi stopień alarmowy CRP, dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni. Dodatkowo na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE.

Te okoliczności stanowią szerszy kontekst działań podejmowanych przez służby przed tegorocznymi obchodami.

Kierwiński o zabezpieczeniu Marszu Niepodległości. Policja przygotowana na różne scenariusze

O przygotowaniach służb mówił również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W rozmowie z TVN24 zapewnił, że policja i pozostałe formacje są gotowe do zabezpieczenia wszystkich zgromadzeń zaplanowanych na 11 listopada, w tym Marszu Niepodległości.

Minister poinformował, że w poprzednim tygodniu odbyła się odprawa z udziałem przedstawicieli urzędu miasta, urzędu wojewody oraz służb zaangażowanych w zabezpieczenie marszu. Przygotowano różne scenariusze działania. Kierwiński zaznaczył jednocześnie, że w związku z wydarzeniami w Krakowie procedury zostaną ponownie przeanalizowane.

Kierwiński zwrócił uwagę, że policja przygotowuje się również na ewentualne kontrdemonstracje. W takim przypadku uczestnicy poszczególnych zgromadzeń mogą zostać odseparowani, aby nie dopuścić do bezpośrednich konfrontacji.

Minister zaapelował do mieszkańców i uczestników wydarzeń o zgłaszanie służbom wszelkich podejrzanych sytuacji oraz stosowanie się do komunikatów policji.