System Patriot
Niemieckie pociski nie trafią do Ukrainy
Niemcy dostarczyły już Ukrainie kilka systemów rakietowych Patriot i pocisków kierowanych. Minister obrony Boris Pistorius wyklucza obecnie dalsze dostawy.
- Nic, co teraz damy, nie zostanie na razie zwrócone; to stworzy luki w naszych zdolnościach obronnych, za które nie możemy odpowiadać - powiedział w wywiadzie dla „Berliner Morgenpost”.”.
- Nie możemy teraz zrobić nic więcej - dodał. Stwierdził, że inne państwa muszą się bardziej zaangażować i ta kwestia będzie przedmiotem obrad Grupy Kontaktowej ds. Ukrainy w połowie listopada.
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Pistorius ocenił, że mimo rosyjskich nalotów Moskwa nie jest w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść.
- Na lądzie rosyjskie siły zbrojne nie robią żadnych postępów; straty są ogromne, od 30 tys. do 40 tys. żołnierzy miesięcznie – stwierdził minister.
Systemy Patriot to dla Ukraińców skuteczna ochrona przed pociskami balistycznymi. Ukraińskie media alarmują, że brakuje amunicji, m.in. ze względu na opóźnienia w dostawach z Europy. Zapasy pocisków PAC-2 i PAC-3 są obecnie na niskim poziomie.
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„Sytuacja zacznie się poprawiać za około rok, kiedy Ukraina otrzyma zamówione w Europie pociski przechwytujące. W latach 2027–2028 Ukraina ma otrzymać 600 pocisków PAC-2 produkowanych w Niemczech. Pod koniec ubiegłego miesiąca ogłoszono także porozumienie dotyczące wytwarzania pocisków PAC-3 w Polsce” - ocenił cytowany przez Unian ekspert brukselskiego oddziału German Marshall Fund Ian Lesser.
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