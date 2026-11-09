„Co 29 sekund o jednego okupanta mniej. W ciągu ostatniej doby rosyjskie jednostki okupacyjne straciły 2980 żołnierzy (tj.) zabitych i ciężko rannych. To więcej niż liczebność załóg sześciu krążowników Moskwa i największe dobowe straty Rosji od początku pełnowymiarowej inwazji (Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku – PAP)” – przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikatorze Telegram.

Reklama Reklama

Przekroczona granica 400 tysięcy strat od początku roku

Dodano, że poprzedni rekord dobowych strat, wynoszący 2,5 tys. osób, odnotowano 2 listopada. Od początku roku rosyjska armia straciła 400 410 żołnierzy, przy czym „próg 400 tys. (został przekroczony) wczoraj (tj. w niedzielę – PAP)” – podał Sztab Generalny.

Zaznaczono, że liczby te wynikają ze strat zadawanych Rosji przez Siły Obrony Ukrainy. Sztab przypomniał przy tym, że dowództwo nadal wysyła swoje oddziały do samobójczych szturmów, które ukraińscy żołnierze dzień po dniu powstrzymują. Rosja próbuje terroryzować ludność cywilną, bo nie odnosi sukcesów na froncie – podkreślono.

Ogólny bilans działań wojennych. Jakie są rosyjskie straty?

Straty materialne i osobowe bojowe wojsk rosyjskich od początku pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę, czyli od 24 lutego 2022 roku, do 9 listopada br. wynoszą około 1 609 380 żołnierzy – podał ukraiński sztab generalny.