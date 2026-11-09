Rosyjscy żołnierze w kontrolowanym przez Rosję ukraińskim mieście Ołeszki
Informacje o liczbie rosyjskich ofiar wojny pochodzą z wycieku danych Rosstatu, czyli państwowej instytucji odpowiedzialnej za statystyki gospodarcze i demograficzne. Jak poinformował 8 listopada „The Moscow Times”, zestawienie wskazuje, że od 2022 roku w wojnie z Ukrainą zginęło ponad 450 tys. Rosjan. Według opublikowanych danych konflikt jest czwartą najczęstszą przyczyną zgonów w kraju.
Rosyjskie władze nie przedstawiły oficjalnego bilansu strat na froncie od września 2022 roku. Wcześniejsze niezależne szacunki Moskwa wielokrotnie kwestionowała, uznając je za niewiarygodne. Jeżeli dane z wycieku są prawidłowe, wojna w Ukrainie jest najbardziej śmiercionośnym konfliktem zbrojnym Rosji od zakończenia II wojny światowej. Dla porównania podczas dziewięcioletniej wojny radziecko-afgańskiej zginęło około 13 tys. żołnierzy ZSRR.
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Do wykradzenia danych doszło podczas cyberataków przeprowadzonych między 29 października a 1 listopada przez białoruskie grupy hakerskie Cyber Partisans i Silent Crow. Organizacje opublikowały komunikaty na stronie internetowej Rosstatu. Według „The Moscow Times” przejęły informacje dotyczące rosyjskiej gospodarki, sytuacji demograficznej oraz strat wojennych. Obie grupy są w Rosji zakazane i uznawane za organizacje ekstremistyczne.
Przedstawiona liczba nie dotyczy wyłącznie żołnierzy poległych bezpośrednio w walkach. W zestawieniu uwzględniono również cywilów zabitych podczas ataków powietrznych oraz ukraińskiej operacji w obwodzie kurskim w 2024 roku.
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Autorzy publikacji zaznaczają, że rzeczywisty bilans może być wyższy. W danych nie uwzględniono bowiem żołnierzy zaginionych podczas działań bojowych ani około 27 tys. zagranicznych rekrutów, którzy mieli zasilić rosyjskie siły zbrojne.
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