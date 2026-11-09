SS United States
Jak poinformowała stacja CBS News, legendarny liniowiec SS United States ma zostać zatopiony w najbliższych dniach. Po latach rdzewienia przy nabrzeżu i bezskutecznych prób ratowania jednostki jej historia zakończy się na dnie morza.
SS United States rozpoczął służbę w 1952 roku. Już w czasie dziewiczego rejsu rozpędził się do około 70 km/godz. i ustanowił rekord przeprawy przez Atlantyk, który do dziś pozostaje niepobity.
Rozmiary statku robiły wrażenie: liniowiec mierzył mniej więcej tyle, ile pięć miejskich kwartałów, a wysokością dorównywał 12-piętrowemu budynkowi. Przez niemal dwadzieścia lat na jego pokładzie podróżowało czterech prezydentów Stanów Zjednoczonych, wiele gwiazd i dziesiątki tysięcy pasażerów.
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Twórcą jednostki był William Francis Gibbs, który zaprojektował ją przy finansowym wsparciu amerykańskiej armii. Przypomniała o tym w rozmowie z CBS News jego wnuczka Susan Gibbs, prezes organizacji SS United States Conservancy.
Wojskowy rodowód statku nie był przypadkowy. W razie konieczności liniowiec dało się w ciągu doby przebudować na transportowiec, który mógł zabrać na pokład całą dywizję żołnierzy.
– To był prom kosmiczny swoich czasów – oceniła Susan Gibbs.
– Wciąż roztacza wokół siebie pewien czar. Zawsze był bezsprzecznie amerykańskim symbolem, który jednoczy ludzi – dodała.
Kres świetności liniowca przyniosła era odrzutowców. Wraz z rozwojem lotnictwa pasażerskiego podróże morskie przez Atlantyk straciły rację bytu, a SS United States wycofano z eksploatacji w 1969 roku. Przez blisko trzy dekady statek stał zacumowany w Filadelfii.
Gdy kolejne próby ocalenia jednostki spełzły na niczym, liniowiec za 1 mln dolarów nabyło hrabstwo Okaloosa na Florydzie. Następne 13 mln dolarów pochłonęło przygotowanie wraku do zatopienia, w tym usunięcie z niego niebezpiecznych substancji.
– Będzie to największa na świecie celowo zatopiona sztuczna rafa – zapowiedział Alex Fogg, który w hrabstwie Okaloosa odpowiada za program raf.
Jennifer Adams, dyrektor ds. turystyki w hrabstwie, przyznała, że na wieść o cenie statku odpowiedziała krótko: „Kupcie go”. Z czasem górę wzięły jednak emocje. „Płakałam dziś rano, gdy weszłam na pokład” – wyznała.
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Według CBS News liniowiec odholowano do stoczni w Mobile w stanie Alabama, gdzie przeszedł prace poprzedzające zatopienie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, SS United States spocznie na dnie nieco ponad 35 km od brzegu, między Pensacolą a Destin na Florydzie.
Nie cały statek zniknie jednak pod wodą. Dwa charakterystyczne kominy liniowca trafią do muzeum, które ma powstać, by upamiętnić historię jednostki.
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