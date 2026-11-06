Niemieckie władze zalecają obywatelom gromadzenie zapasów na 10 dni
Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy w Katastrofach (BBK) od lat zachęca mieszkańców do tworzenia tzw. aktywnych zapasów. Chodzi o zgromadzenie w domu żywności i najpotrzebniejszych produktów, które zapewnią samowystarczalność w sytuacji kryzysowej.
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Zalecenia mają charakter prewencyjny, a przygotowany zapas może okazać się niezbędny m.in. podczas długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej, zakłóceń w zaopatrzeniu czy powodzi. W takich okolicznościach dostęp do sklepów może być znacznie utrudniony.
Niemiecki portal rządowy poświęcony bezpieczeństwu żywnościowemu opublikował wykaz produktów, które powinny znaleźć się w domowej spiżarni. Podano również orientacyjne ilości przypadające na jedną osobę.
Zgodnie z niemieckimi zaleceniami zapasy powinny obejmować:
Tak skompletowana żywność powinna zapewnić jednej osobie około 2200 kcal dziennie. Niezbędne jest również zgromadzenie odpowiedniej ilości płynów na cały dziesięciodniowy okres. Władze przypominają, że zapasy należy regularnie kontrolować i uzupełniać, a właściciele zwierząt powinni uwzględnić także odpowiednią ilość karmy.
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Niemieckie służby podobnie jak polskie zalecają również przygotowanie plecaka, który można zabrać ze sobą w przypadku konieczności szybkiego opuszczenia domu. Podobnie jak w naszym kraju powinny się w nim znaleźć:
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W przypadku ewakuacji należy pamiętać także o zabraniu dokumentu tożsamości oraz żywności zabezpieczonej na kilka dni. Przygotowanie takich zapasów ma pozwolić uniknąć dodatkowych problemów w pierwszym okresie po wystąpieniu zagrożenia.
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