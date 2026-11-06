Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy w Katastrofach (BBK) od lat zachęca mieszkańców do tworzenia tzw. aktywnych zapasów. Chodzi o zgromadzenie w domu żywności i najpotrzebniejszych produktów, które zapewnią samowystarczalność w sytuacji kryzysowej.

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Zalecenia mają charakter prewencyjny, a przygotowany zapas może okazać się niezbędny m.in. podczas długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej, zakłóceń w zaopatrzeniu czy powodzi. W takich okolicznościach dostęp do sklepów może być znacznie utrudniony.

Niemiecki portal rządowy poświęcony bezpieczeństwu żywnościowemu opublikował wykaz produktów, które powinny znaleźć się w domowej spiżarni. Podano również orientacyjne ilości przypadające na jedną osobę.

Lista produktów na 10 dni dla jednej osoby

Zgodnie z niemieckimi zaleceniami zapasy powinny obejmować:

  • produkty zbożowe, pieczywo, ziemniaki, ryż i makaron – ok. 3,3 kg
  • warzywa i rośliny strączkowe – ok. 4 kg
  • owoce – ok. 2,5 kg
  • mleko i produkty mleczne – ok. 2,5 kg
  • mięso, ryby, jaja lub alternatywne źródła białka – ok. 1,2 kg

Tak skompletowana żywność powinna zapewnić jednej osobie około 2200 kcal dziennie. Niezbędne jest również zgromadzenie odpowiedniej ilości płynów na cały dziesięciodniowy okres. Władze przypominają, że zapasy należy regularnie kontrolować i uzupełniać, a właściciele zwierząt powinni uwzględnić także odpowiednią ilość karmy.

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Sondaż „Rzeczpospolitej”. Kto już pakuje plecak ewakuacyjny?

Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym?

Niemieckie służby podobnie jak polskie zalecają również przygotowanie plecaka, który można zabrać ze sobą w przypadku konieczności szybkiego opuszczenia domu. Podobnie jak w naszym kraju powinny się w nim znaleźć:

  • apteczka i leki przyjmowane na stałe,
  • radio na baterie oraz zapasowe baterie,
  • najważniejsze dokumenty,
  • woda,
  • latarka,
  • pieniądze,
  • śpiwór lub koc,
  • ubranie i środki higieniczne na kilka dni,
  • podstawowe naczynia i sztućce.

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W przypadku ewakuacji należy pamiętać także o zabraniu dokumentu tożsamości oraz żywności zabezpieczonej na kilka dni. Przygotowanie takich zapasów ma pozwolić uniknąć dodatkowych problemów w pierwszym okresie po wystąpieniu zagrożenia.