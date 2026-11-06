Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości i były prezes Orlenu, został zapytany w programie „Rzecz o polityce” o wydarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Prowadzący Jacek Nizinkiewicz nawiązał między innymi do kontrowersji wokół ślubowania sędziów i zachowania polityków przed siedzibą instytucji. Obajtek przyznał, że nie pochwala śpiewów i tańców w takim miejscu. – To jest poważna instytucja, najpoważniejsza instytucja i naprawdę powinny być zupełnie inne zachowania – powiedział.

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Europoseł PiS podkreślał jednocześnie, że sam kilkukrotnie pojawiał się przed Trybunałem, ponieważ sprzeciwia się sposobowi postępowania obecnej większości rządzącej. Jego zdaniem dochodzi w ten sposób do łamania konstytucji i prawa. Krytykował również działania dotyczące ślubowania sędziów. – Swoistym zamachem stanu jest, jeżeli ktoś ślubowanie potrzebuje przy drugiej osobie w państwie, przy marszałku. Takie ślubowania można odbierać, jeżeli marszałek pełni funkcję prezydenta – przekonywał.

Daniel Obajtek o sytuacji wokół TK. „To jest zamach stanu w Polsce”

Obajtek zwrócił uwagę, że działania podejmowane wokół Trybunału Konstytucyjnego mają negatywny skutek wizerunkowy za granicą. Jak relacjonował, podczas pobytu w Parlamencie Europejskim rozmawiał z przedstawicielami innych państw, którzy pytali go o sytuację w Polsce. – Wszyscy pytają się, co się w Polsce dzieje – mówił. – Oczywiście jest to zamach stanu w Polsce – stwierdził. – Dla dobra Polski, dla dobra Polaków i dla dobra w ogóle naszej gospodarki, naszej państwowości ten konflikt trzeba przede wszystkim wygasić – powiedział Obajtek.

Były prezes Orlenu przekonywał, że premier Donald Tusk powinien wycofać się z podjętych działań. – Pan Donald Tusk nie powinien poprzez zwykłe politykierstwo i cementowanie swojego twardego elektoratu w ten sposób postępować – ocenił.

Obajtek o Saudi Aramco. „Nie powinniśmy straszyć inwestorów”

Obajtek zwrócił uwagę, że Polska mierzy się obecnie z napiętą sytuacją zarówno gospodarczą, jak i dotyczącą bezpieczeństwa. Przywołał przy tym własne doświadczenia z okresu kierowania Orlenem i współpracy z międzynarodowymi koncernami.

Jak relacjonował, podczas rozmów z przedstawicielami saudyjskiego Saudi Aramco kwestie polityczne w Polsce regularnie pojawiały się obok tematów biznesowych. – Mimo że zajmowaliśmy się gospodarką i biznesami, to zawsze na pierwszym miejscu ze strony prezesa Saudi Aramco miałem pytanie o sytuację polityczną w państwie – mówił. Jego zdaniem stabilność polityczna ma bezpośrednie znaczenie dla przewidywalności gospodarczej. – Sytuacja polityczna w państwie tak naprawdę wyznacza trendy w gospodarce – dodał.

Obajtek przedstawił propozycję dotyczącą cen paliw. „Weźcie z Orlenu 5-6 miliardów”

Obajtek przedstawił swoją ocenę sytuacji na rynku paliw. Przekonywał, że w okresie wysokich cen ropy nadmiarowe zyski pojawiają się przede wszystkim w obszarze wydobycia i przerobu surowca. Wskazywał, że w polskich warunkach taką działalność prowadzi Orlen, dlatego to właśnie koncern powinien zostać objęty mechanizmem pozwalającym wykorzystać dodatkowe dochody do ograniczenia cen dla odbiorców.

Jak mówił, proponował rządzącym rozwiązanie nawiązujące do mechanizmu zastosowanego w 2024 roku. Wówczas, według jego relacji, państwo przeznaczyło 15 mld zł z Orlenu na zamrożenie cen gazu. Obajtek przekonywał, że podobne rozwiązanie można było zastosować również w odniesieniu do paliw.

– Orlen będzie miał nadmiarowe zyski. Choćby nawet tego nie chciał, to je będzie miał, bo nie ma takiej możliwości, żeby było inaczej. – argumentował. Następnie przedstawił konkretną propozycję: – Weźcie z Orlenu 5-6 miliardów, zawróćcie ceny paliw. Prosty mechanizm.

Zdaniem byłego prezesa koncernu rząd wybrał jednak inne rozwiązanie i zamiast sięgnąć po dodatkowe zyski Orlenu, zdecydował się na obciążenie podatkiem przedsiębiorstw działających na rynku paliwowym. Obajtek krytykował tę decyzję, wskazując, że firmy zajmujące się wyłącznie handlem paliwami nie dysponują takimi samymi możliwościami osiągania dodatkowych zysków jak przedsiębiorstwa wydobywcze i rafineryjne.