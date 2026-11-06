Gdyński festiwal to okazja do spotkania z gwiazdami filmów Krzysztofa Zanussiego. Do Gdyni przyjedzie m.in. Maja Komorowska, aktorka odkryta przez wybitnego reżysera, jedna z kluczowych postaci jego filmów. Z gdyńską publicznością spotkają się również Agata Buzek, Andrzej Chyra, Sławomira Łozińska, Maria Mamona, Anna Nehrebecka i Barbara Wrzesińska. Przyjedzie wybitna scenografka i dekoratorka wnętrz Ewa Braun, a także operator Piotr Niemyjski oraz producentka Irena Strzałkowska.

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Będą rozmawiać o twórczości reżysera obecnego na ekranach polskich i światowych kin od sześciu dekad, nagradzanego na festiwalach w Cannes, Wenecji, Locarno i Gdyni; o inteligenckim etosie twórcy, o tym, jak wiele lat kierował Studiem Filmowym TOR, w którym powstawały najważniejsze polskie filmy.

Krzysztof Zanussi otrzyma Nagrodę Arcymistrza Kina

Dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski podkreśla, że trzydniowy przegląd będzie szansą na odkrycie autora „Barw ochronnych” na nowo, bo najtrudniej artyście jest na cokole. – Nazwisko pozostaje powszechnie znane, tytuły wracają w podręcznikowych zestawieniach, a same filmy oglądamy zbyt rzadko, osobno, bez szansy dostrzeżenia rozmowy, jaką prowadzą ze sobą przez kolejne dekady. Właśnie dlatego trzecia edycja Arcymistrzów Kina w Gdyńskim Centrum Filmowym jest poświęcona Zanussiemu - zaznacza.

– Kino Krzysztofa Zanussiego stawia pytania, które nie tracą znaczenia wraz ze zmianą epok, obyczajów i filmowej mody: Jaki jest sens życia i gdzie go szukać? Ile jesteśmy gotowi poświęcić, aby pozostać wiernymi sobie? Kto jest dla nas autorytetem? Jak mierzymy się z przemijaniem? – dodaje Jerzy Rados, dyrektor i pomysłodawca Arcymistrzów Kina.

Centralnym punktem festiwalu będzie uroczyste wręczenie Krzysztofowi Zanussiemu Nagrody Arcymistrza Kina, zaplanowane 7 listopada. Przekrojowa retrospektywa reżysera pod hasłem „Inteligent przez przypadki” obejmie wszystkie etapy jego twórczości, począwszy od debiutanckiej „Struktury kryształu” z 1969 r., a skończywszy na „Liczbie doskonałej” sprzed czterech lat.

Na program części filmowej złożą się produkcje krótkometrażowe („Góry o zmierzchu”), dokumentalne („Komputery”) i pełnometrażowe (m.in. „Życie rodzinne”, „Iluminacja”, „Barwy ochronne”, „Rok spokojnego słońca”, „Cwał”, „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”, „Persona non grata”), realizacje telewizyjne („Za ścianą”), a także tytuły wyprodukowane przez tegorocznego Arcymistrza („Amator”).

Organizatorem jest Gdyńskie Centrum Filmowe imienia Leszka Kopcia.