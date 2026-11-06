Od 1 stycznia 2027 r. samorządy mogą zyskać możliwość pobierania opłaty miejscowej na nowych zasadach. Projekt przepisów jest opiniowany, a w Krakowie rozpoczęły się już konsultacje. W Suwałkach pomysł spotkał się ze sprzeciwem hotelarzy.

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Jak informuje Portal Samorządowy, projekt rozporządzenia Rady Ministrów określa warunki krajobrazowe, które pozwolą gminom pobierać opłatę miejscową. Jej maksymalna wysokość ma wynosić 5 zł. Wystarczy, że na terenie samorządu wystąpi przynajmniej jeden z wymienionych walorów, np. lasy, dostęp do wód, góry, zabytki, muzea czy parki narodowe.

Opłata możliwa w 1623 gminach

Według oceny skutków regulacji nowe rozwiązania mogą dotyczyć 1623 gmin, na terenie, których znajdują się turystyczne obiekty noclegowe. Obecnie opłatę miejscową pobiera 206 samorządów. Nowe przepisy nie uzależniają jej od korzystnych właściwości klimatycznych ani celu pobytu. Oznacza to, że obejmowałaby również osoby przyjeżdżające służbowo.

Suwałki: hotelarze obawiają się odpływu turystów

Jak opisuje Portal Samorządowy, właściciele hoteli i pensjonatów w Suwałkach skierowali list do prezydenta miasta. Ostrzegają, że dodatkowa opłata może skłonić gości do wybierania noclegów w sąsiednich miejscowościach. Prezydent Czesław Renkiewicz skierował sprawę pod obrady właściwych komisji rady miejskiej. Ostateczna decyzja należy do radnych.

Tymczasem 6 listopada w Krakowie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia opłaty. W 2025 r. miasto odwiedziło około 8,79 mln turystów korzystających z noclegów. W grudniu działało tam ponad 2,5 tys. obiektów hotelarskich, oferujących 36,5 tys. miejsc noclegowych oraz dodatkowe 2 tys. sezonowych.

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