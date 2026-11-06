Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny miało odbyć się w piątek 6 listopada o godz. 14.30.

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W czerwcu 2024 r. do Sejmu trafił przygotowany przez posła Ryszarda Petru projekt zmian dotyczących handlu w niedziele. Przewiduje on wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu, a pracownicy zatrudnieni w te dni mogliby liczyć na podwójne wynagrodzenie.

Projekt ustawy na długo utknął w tzw. zamrażarce sejmowej.

Zakaz handlu w niedziele. Kiedy zmiany?

Ustawa ograniczająca handel w niedziele obowiązuje od marca 2018 r. Od 2025 r. w ciągu roku przypada osiem niedziel handlowych. Najbliższa z nich wypada 6 grudnia.

Z badania UCE Research i Shopfully Poland wynika, że 60,5 proc. ankietowanych chce zwiększenia liczby niedziel handlowych. Tylko 27,5 proc. badanych popiera całkowite uwolnienie niedzielnego handlu i otwarcie sklepów codziennie poza dniami świąt religijnych czy państwowych.

Przeciwnicy zmian wskazują, że nawet, jeśli nowelizacja zostanie uchwalona, to i tak zawetuje ją prezydent Nawrocki.