Co się dzieje z niedzielami handlowymi? Odwołano posiedzenie sejmowej komisji
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny miało odbyć się w piątek 6 listopada o godz. 14.30.
W czerwcu 2024 r. do Sejmu trafił przygotowany przez posła Ryszarda Petru projekt zmian dotyczących handlu w niedziele. Przewiduje on wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu, a pracownicy zatrudnieni w te dni mogliby liczyć na podwójne wynagrodzenie.
Projekt ustawy na długo utknął w tzw. zamrażarce sejmowej.
Ustawa ograniczająca handel w niedziele obowiązuje od marca 2018 r. Od 2025 r. w ciągu roku przypada osiem niedziel handlowych. Najbliższa z nich wypada 6 grudnia.
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Przeciwnicy zmian wskazują, że nawet, jeśli nowelizacja zostanie uchwalona, to i tak zawetuje ją prezydent Nawrocki.
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