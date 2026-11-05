Podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2026 będą rozmawiać o wyzwaniach, które dziś kształtują przyszłość branży: rosnących kosztach, presji regulacyjnej, konkurencyjności, bezpieczeństwie łańcuchów dostaw i wykorzystaniu nowych technologii. Czy skala wciąż daje przewagę, jeśli otoczenie zmienia się szybciej niż cykl inwestycyjny? Jak polskie firmy mogą rozwijać działalność za granicą i skutecznie reagować na kolejne wstrząsy? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy wydarzenia organizowanego przez Grupę PTWP. Trwają zapisy.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to przestrzeń spotkań producentów, dostawców, innowatorów i decydentów. Podczas kilkunastu debat uczestnicy wymienią się wiedzą i doświadczeniami oraz porozmawiają o najważniejszych wyzwaniach i trendach kształtujących rynek spożywczy i handel.

– Polska jest w gronie najszybciej rozwijających się gospodarczo krajów. Ten sukces nie byłby możliwy bez silnej i innowacyjnej branży spożywczej oraz talentu polskich menedżerów, którzy prowadzą przemyślaną ekspansję. Każdego roku przed firmami stawały nowe wyzwania. Jednak właściwe strategie i elastyczne podejście, wykuwane m.in. w inspirujących dyskusjach na Forum, pozwoliły dotrzeć do punktu, w którym możemy cieszyć się z międzynarodowych sukcesów i stawiać kolejne ambitne cele do osiągnięcia – mówi Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu dlahandlu.pl, współautorka programu.

23–24 listopada w Hotelu Sheraton Grand Warsaw wydarzenie zgromadzi ponad 1400 uczestników i ponad 120 prelegentów – liderów i ekspertów sektora spożywczego i handlowego. W centrum dyskusji znajdą się m.in. wpływ AI na zarządzanie sprzedażą, ceną i asortymentem, wykorzystanie danych jako przewagi konkurencyjnej, strategie rozwoju oraz integracja różnych kanałów sprzedaży.

Wśród prelegentów XIX Forum Rynku Spożywczego i Handlu znajdą się m.in. Maciej Herman, dyrektor firmy Wedel; Adam Mokrysz, prezes zarządu Grupy Mokate; Jakub Nowak, prezes zarządu JNT Group; Andrzej Odzioba, prezes zarządu WOSANY; Piotr Okurowski, prezes zarządu Krajowego Systemu Kaucyjnego; Krzysztof Pawiński, prezes zarządu i współwłaściciel Maspeksu; Anita Sowińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; Leszek Świętochowski, prezes zarządu Krajowej Grupy Spożywczej; Krzysztof Tokarz, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Specjał; Paweł Wielgomas, prezes zarządu Dawtony; Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska; oraz Marcin Witulski, prezes zarządu Polmleku.

Kluczowe tematy

Debata inauguracyjna „Siła skali, sztuka elastyczności. Liderzy branży spożywczej w świecie, który nie zwalnia” otworzy dyskusję o wpływie niepewności i ciągłych zmian na inwestycje, plany rozwoju oraz konkurencyjność firm.

– Polski przemysł spożywczy ma dziś mocne fundamenty: rozmach, stabilny eksport i doświadczenie zdobyte w bardzo wymagających latach. To daje branży dużą siłę, ale jednocześnie coraz wyraźniej widać, że sam koszt i skala nie wystarczą już do budowania przewagi. Coraz większe znaczenie mają marka, innowacje, automatyzacja, odporność łańcuchów dostaw i umiejętność szybkiego reagowania na zmiany. Na co dzień opisujemy te procesy na portalu, a Forum daje nam możliwość spotkania się z liderami rynku poza codziennym rytmem online i porozmawiania o tym, jak tę siłę wykorzystać w praktyce – mówi Paulina Piwowarek, redaktorka naczelna portalu portalspozywczy.pl, współautorka programu.

Podczas dwóch dni uczestnicy poszukają odpowiedzi m.in. na pytania o rolę liderów w świecie nowych technologii, źródła przewagi konkurencyjnej oraz strategie rozwoju, modernizacji zakładów i ekspansji. Dyskusje obejmą także wpływ regulacji, cen surowców, kosztów energii, zmian klimatu i geopolityki na działalność producentów. Eksperci porozmawiają o sztucznej inteligencji w zarządzaniu sprzedażą i operacjami, znaczeniu local content, czyli krajowego udziału w tworzeniu towarów i usług, oraz rosnącej roli marek własnych. Ważnym zagadnieniem będzie również to, jak dane sprzedażowe wpływają na decyzje producentów i handlu oraz kto dziś kształtuje wybory konsumentów. To tylko część tematów ujętych w programie Forum.

Trwa głosowanie w konkursie „Dobry Produkt 2026”, w którym konsumenci mogą wybrać produkty zasługujące na szczególne uznanie. Wyniki zostaną ogłoszone podczas finałowej gali, która odbędzie się 23 listopada. W jej trakcie wręczone zostaną również certyfikaty „Dobry Produkt” oraz nagrody „Food & Retail Awards”, przyznawane firmom i projektom wyróżniającym się na rynku spożywczym i handlowym.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PTWP