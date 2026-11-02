Opłata produktowa nakładana jest bowiem na firmy, które nie wypełniają obowiązków związanych ze zbiórką opakowań.

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Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie opłata produktowa

Przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w systemie kaucyjnym, współpracują z operatorami organizującymi odbiór, transport i rozliczanie zwracanych opakowań.

Opłata produktowa dotyczy tych firm, które nie osiągną wymaganego poziomu zbiórki. Obecnie poziom ten wynosi 77 proc., a podstawowa stawka opłaty produktowej wynosi 1 zł za każdy kilogram brakującej masy butelek PET lub puszek. Od 1 stycznia 2027 r. ma ona jednak wzrosnąć aż pięciokrotnie – do 5 zł za kilogram, podaje Portal Spożywczy, powołując się na serwis wp.pl.

Dla tych firm opłata produktowa może wynieść nawet 15 zł za kilogram

Na jeszcze wyższe opłaty muszą przygotować się przedsiębiorcy, którzy nie podpiszą umowy z operatorem systemu kaucyjnego. W ich przypadku stawka opłaty produktowej ma być trzykrotnie wyższa. Tym samym od 1 stycznia 2027 r. może ona wynieść nawet 15 zł za kilogram opakowań objętych niezrealizowanym obowiązkiem zbiórki.

Jak zauważa Portal Spożywczy, w przypadku firm, które produkują duże ilości napojów i nie mają podpisanej umowy z operatorem systemu kaucyjnego, nowe przepisy oznaczać mogą znaczne obciążenie finansowe. Tym samym mogą stanowić zachętę do uczestnictwa w nim oraz do zwiększania skuteczności selektywnej zbiórki opakowań.

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System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 r. Zachęca on konsumentów do zwracania opakowań po napojach. Obejmuje:

butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów,

puszki metalowe o pojemności do 1 litra,

butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.

Przy zakupie napojów w opakowaniach oznaczonych symbolem systemu kaucyjnego od klienta pobierana jest kaucja wynosząca 50 gr w przypadku puszek i butelek PET oraz 1 zł w przypadku butelek szklanych. Po zwrocie pustego opakowania klient odzyskuje kaucję. Nie musi przy tym okazywać paragonu zakupu.

Opisany wzrost wysokości opłaty produktowej nie wpłynie na klientów zwracających opakowania. Wysokość kaucji nie ulegnie bowiem zmianie. Jednocześnie klienci nadal będą mogli liczyć na zwrot kaucji w dotychczasowo obowiązującej wysokości.