W piątek 30 października na teren Trybunału Konstytucyjnego weszła policja. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła natychmiastową przerwę na 30 dni w wykonywaniu obowiązków służbowych przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego oraz oświadczyła, że zaczęła pełnić funkcję osoby kierującej pracami TK.

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Bogdan Święczkowski nie uznał tej decyzji, bezskutecznie próbując dostać się do siedziby TK. Przed Trybunałem rozpoczął się protest, który trwa. Opozycja mówiła o zamachu stanu, wysuwając oskarżenia także pod adresem rządu Donalda Tuska. Komendant główny policji Marek Boroń deklarował, że funkcjonariusze działali zgodnie z prawem. W związku z sytuacją w TK prezydent Karol Nawrocki zrezygnował z podróży do Senegalu, a w nocy z piątku na sobotę wszedł na teren TK (doszło do przepychanek).

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Prezydent ocenił, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego i ogłosił pilne konsultacje z udziałem sił parlamentarnych – nie wszystkie frakcje przyjęły zaproszenie do rozmów. Premier Donald Tusk przekonywał z kolei, że przywracane są rządy prawa.

Walka o Trybunał Konstytucyjny. Andrzej Domański: Narracja prawicy wątła

W poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był w RMF FM pytany, czy eskalacja sporu o Trybunał Konstytucyjny może doprowadzić do obalenia rządu. – Nie, absolutnie, to jest myślenie życzeniowe posłów prawicy. Cała ta ich narracja jest dosyć wątła – odparł.

Politykowi zwrócono uwagę, iż część środowisk prawniczych uważa, że nie było podstaw prawnych do działań, które podjęła Anna Korwin-Piotrowska. – Miażdżąca większość opinii, z którymi zapoznałem się w trakcie ostatnich dni, wspiera działanie ze strony pani (Korwin-Piotrowskiej - red.) – przekonywał minister. – Jak każdy Polak chcę, żeby Trybunał Konstytucyjny działał. TK ma bardzo ważną rolę do odegrania – mówił.

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– Prezydent oraz polska prawica od lat torpedują uregulowanie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym – kontynuował w RMF FM Andrzej Domański. Wyraził pogląd, że prezydent Karol Nawrocki powinien był przyjąć ślubowanie od sędziów TK wybranych w marcu 2026 r. (prezydent przyjął ślubowanie od dwojga z sześciorga osób).

– On nie ma żadnej prerogatywy do tego, aby wybierać sobie, kto w Polsce będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a kto nie – mówił o Nawrockim minister.

Minister finansów: Prawica stara się zawłaszczyć Trybunał Konstytucyjny

Szef resortu finansów nie zgodził się z opinią, że kolejna odsłona sporu o TK sprawi, że będzie gorzej. – Trybunał będzie podejmował kolejne działania, przy czym ja jestem za tym, żeby zostawić kolejne działania w pełni sędziom, bo w przeciwieństwie do pana prezydenta respektuję trójpodział władzy – oświadczył.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Foto: PAP

Andrzej Domański nie chciał spekulować, czy na zwołanym na wtorek Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK pojawi się dziesięciu członków. Dodał, że sędziowie powinni się stawić. – To nie jest ich widzimisię, czy pojawiają się na Zgromadzeniu Ogólnym, czy nie, to jest ich praca – podkreślił.

– Prezes Święczkowski nie zwoływał posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, co jest jednym ze źródeł obecnych problemów – mówił w RMF FM Domański. – Prawica, ale też pan sędzia Święczkowski, stara się zawłaszczyć Trybunał Konstytucyjny – ocenił.

Pytany, czy prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu będzie wypłacana pensja Andrzej Domański powiedział, że Zgromadzenie Ogólne nie przedstawiło budżetu Trybunału Konstytucyjnego na 2027 r.. – W związku z tym nie mogliśmy włączyć budżetu TK do projektu ustawy budżetowej na 2027 r. – stwierdził.

Kamil Zaradkiewicz: Będzie wniosek o aresztowanie Bogdana Święczkowskiego. Andrzej Domański: Chore wizje

Sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz, który „uzurpatorami” nazywa sędziów TK, od których prezydent nie przyjął ślubowania, napisał w mediach społecznościowych, że we wtorek „uzurpatorzy” planują podjąć „nielegalny akt”, który nazwą „uchwałą o uchyleniu immunitetu sędziemu TK Bogdanowi Święczkowskiemu”. Według niego, na tej podstawie podlegający ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi prokurator zwróci się do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec prezesa TK.

– To jakieś bardzo chore wizje – powiedział w poniedziałek Andrzej Domański, pytany w RMF FM, czy planowane jest aresztowanie Bogdana Święczkowskiego. – Pamiętajmy o rozdziale władzy wykonawczej i władzy sądowniczej – dodał.

– Chcę żyć w państwie, w którym minister finansów i gospodarki nie będzie decydował, kto jest aresztowany, a kto nie – mówił minister. Dopytywany, czy słyszał o sprawie, powiedział: – Nie słyszałem o takich propozycjach.