W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Spór o Trybunał Konstytucyjny może uderzyć w polską gospodarkę

Eskalacja sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego może mieć konsekwencje wykraczające poza politykę i wymiar sprawiedliwości. Choć na pierwszy rzut oka konflikt może wydawać się odległy od codziennych problemów gospodarstw domowych, rosnąca niestabilność polityczna może przełożyć się na sytuację finansową państwa, kondycję złotego oraz decyzje inwestorów.

Jednym z potencjalnych skutków eskalacji sporu byłby wzrost rentowności obligacji skarbowych. Oznaczałoby to wyższe koszty obsługi zadłużenia, które mogłyby obciążyć budżet państwa kwotami liczonymi w miliardach złotych. Niepewność polityczna może również osłabić polską walutę. Słabszy złoty oznaczałby droższy import, między innymi paliw i technologii, a w konsekwencji dodatkową presję na koszty przedsiębiorstw i ceny.

Kolejnym zagrożeniem jest ograniczenie napływu kapitału zagranicznego. Inwestorzy, którzy obawiają się niestabilności instytucjonalnej i nieprzewidywalności decyzji administracyjnych, mogą wstrzymywać nowe projekty lub rezygnować z inwestycji w Polsce. Ryzyko dotyczy również warszawskiej giełdy, na której zagraniczny kapitał odgrywa istotną rolę we wzrostach notowań.

Nie oznacza to, że wszystkie te scenariusze muszą się zrealizować. Wiele zależy od tego, jak szybko politycy znajdą sposób na rozwiązanie sporu i czy będą gotowi do wypracowania kompromisu. Dla gospodarki znaczenie ma bowiem nie tylko bieżąca sytuacja, lecz także przewidywalność instytucji i stabilność otoczenia prawnego.

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Chińskie AGD coraz mocniej konkuruje z europejskimi producentami

Chińscy producenci sprzętu AGD szybko zwiększają swoją obecność na europejskim rynku. Od początku roku do końca lipca na rynki Unii Europejskiej trafiło z Chin ponad 26,5 mln sztuk urządzeń. To o 12,1 proc. więcej niż rok wcześniej i niemal 60 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r..

W tym samym czasie dostawy sprzętu z Polski zmniejszyły się o 0,8 proc., do nieco ponad 9 mln sztuk. Jeszcze przed pandemią Polska była liderem dostaw AGD do krajów UE. Obecnie wyraźnie ustępuje Chinom, a coraz większą konkurencję stanowią również producenci z Turcji, którzy systematycznie zwiększają eksport do państw wspólnoty.

Przedstawiciele europejskiej branży AGD zwracają uwagę, że konkurencja z Azji to tylko część problemu. Robert Stobiński, prezes Grupy Amica, ocenia, że unijne instytucje nie dostrzegają trudnej sytuacji europejskiego przemysłu. Producentom nie pomagają również kolejne regulacje i obowiązki, które zwiększają koszty prowadzenia działalności.

Podobne stanowisko przedstawia Konrad Pokutycki, prezes BSH w Polsce. Zwraca uwagę na sprzeczność między deklarowanym celem poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki a wprowadzaniem rozwiązań podnoszących koszty produkcji w fabrykach na terenie UE.

Jednym z planowanych narzędzi ochrony europejskiego przemysłu jest rozporządzenie CBAM, dotyczące wyrównywania kosztów emisji CO2. Problem w tym, że w przypadku branży AGD ma ono obejmować jedynie lodówki, pralki i suszarki do ubrań. Zdaniem przedstawicieli przemysłu tak ograniczony zakres regulacji nie odpowiada skali wyzwań, przed którymi stoją europejscy producenci.

Unia Europejska przyspieszy wypłatę 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy

Unia Europejska zamierza przyspieszyć przekazanie Ukrainie środków w ramach pożyczki o wartości 90 mld euro. Wynika to ze strategii Komisji Europejskiej opublikowanej w piątek. Zmiana harmonogramu ma związek z trudną sytuacją Ukrainy i potrzebą szybszego zapewnienia jej finansowania.

Pierwotny plan zakładał, że pozostałe 45 mld euro zostanie przekazane Kijowowi do końca 2027 r.. Bruksela zdecydowała jednak, że cała ta kwota ma trafić do Ukrainy już na początku przyszłego roku. Przyspieszenie wypłat oznacza zmianę dotychczasowego harmonogramu wsparcia i szybszy dostęp Ukrainy do środków finansowych.

Decyzja zapada w czasie, gdy wojna nadal wpływa na sytuację gospodarczą i finansową Ukrainy. Unijna pożyczka ma zapewnić dodatkowe zasoby potrzebne państwu w obliczu trwających wyzwań. Dla Kijowa znaczenie ma nie tylko całkowita wartość pomocy, ale również termin jej przekazania.

Kanada i USA negocjują porozumienie handlowe

Kanada i Stany Zjednoczone są na dobrej drodze do wypracowania nowego porozumienia handlowego. Premier Kanady Mark Carney poinformował w niedzielę, że odbył bardzo konstruktywną rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jednym z głównych tematów była współpraca gospodarcza i wymiana handlowa między obydwoma krajami.

Carney przekazał, że obie strony dążą do zawarcia korzystnego porozumienia, a efekty negocjacji powinny być znane w ciągu kilku tygodni. Jego wypowiedź jest zgodna z wcześniejszymi komunikatami Białego Domu, według których Ottawa i Waszyngton zbliżają się do uzgodnienia warunków współpracy.

Relacje handlowe Kanady i Stanów Zjednoczonych mają duże znaczenie dla gospodarek obu państw. Dlatego wynik rozmów może wpłynąć na warunki wymiany towarów i usług między sąsiadami. Na razie nie przedstawiono jednak szczegółów przyszłego porozumienia ani konkretnych rozwiązań, które miałyby się w nim znaleźć.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.