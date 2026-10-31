Obsługa rosyjskiego rynku przez globalne giełdy kryptowalut gwałtownie się kurczy ze względu na unijne i zachodnie pakiety sankcji. Giełda KuCoin całkowicie i ze skutkiem natychmiastowym zakończyła świadczenie usług dla użytkowników z Rosji i Białorusi. Oficjalny komunikat o blokadzie został wydany 29 października 2026 roku:

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„W KuCoin przestrzeganie prawa zawsze było fundamentalną zasadą naszej działalności. (…) Rozumiemy, że może to powodować niedogodności dla użytkowników, których to dotyczy, i jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia uporządkowanego procesu zamykania, który umożliwi użytkownikom zamknięcie swoich pozycji i wypłacenie środków” – wyjaśniła platforma.

Trzy giełdy w miesiąc. Rosjanie tracą dostęp do kryptowalut

KuCoin zajmuje ósme miejsce w rankingu giełd kryptowalut Coinmarketcap, z dzienną wielkością obrotów wynoszącą około 1,2 mld dolarów. Według własnych danych platforma ma około 45 milionów użytkowników.

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Jak przypomina, „The Moscow Times” dwie inne giełdy kryptowalut z pierwszej dziesiątki rankingu Coinmarketcap, Bitget i MEXC, ogłosiły w tym miesiącu podobne decyzje wobec użytkowników z Rosji i Białorusi. Obie giełdy powołały się również na międzynarodowe wymogi regulacyjne.

Starszy analityk BestChange, Nikita Zuboriew, przypisał odmowy świadczenia usług obywatelom obu krajów dodatkowym kosztom związanym z przestrzeganiem przepisów, a także ryzyku wtórnych sankcji dla giełd kryptowalut. Na przykład giełda HTX była już objęta sankcjami UE w lipcu 2026 roku. Bruksela oskarżyła ją o ułatwianie obchodzenia antyrosyjskich ograniczeń i zakazała europejskim firmom przeprowadzania z nią transakcji. Z kolei KuCoin od lutego nie może działać na terenie Unii Europejskiej, bo nie spełnia rygorystycznych kryteriów Brukseli.

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Bank Rosji zatwierdził niedawno pierwsze licencjonowane podmioty do obrotu i depozytu cyfrowego. Są to państwowe giganty bankowe, takie jak Sberbank, VTB oraz T-Invest. Rosjanie wciąż też mogą handlować krypto walutami na azjatyckich giełdach – Bybit, BingX, Gate.io. Jednak i tu powoli wprowadzane są ograniczenia. Np. największy z nich – Bybit nie obsługuje Krymu i innych terytoriów okupowanych przez Rosję i ogłoszonych przez Kreml jej częścią.