07:27 Paweł Czuryło komentuje spór o TK: Co z tego zrozumie dealer walutowy handlującym polskim złotym albo polskimi obligacjami w londyńskim City?

Zastanawiasz się, o co chodzi i jakoś nie rozumiesz do końca, bo przecież nie musisz aż tak szczegółowo analizować sytuacji w jednym z krajów, którego walory znajdują się w twoim portfelu. Przez lata zresztą przyzwyczaiłeś się, że jego waluta jest mocna, giełda bije rekordy, średnia płaca przez 5 lat wzrosła o blisko 50 proc., bezrobocie jest prawie niezauważalne, a większość inwestorów chce tam po prostu na co dzień być - pisze w komentarzu Paweł Czuryło.

07:09 Żurek: Nie doszło do wypracowania kompromisu

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z TVN 24, odwołując się nocnych wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym przyznał, że „były prowadzone rozmowy m.in. z panem Sochańskim, ale do żadnego wypracowania kompromisu nie doszło”.

- Zarówno za czasów pani Przyłębskiej, jak i w czasach pana Święczkowskiego po prostu dobierano niezgodnie z zasadami przydziału spraw taki skład, żeby uzyskać określone orzeczenie - powiedział. Według ministra Waldemara Żurka na rozpatrzenie czeka szereg skarg obywatelskich, którymi przez lata nikt nie nadał biegu.

- One są nierozpoznane. Leżą w szafach Trybunału, więc to jest sytuacja bardzo niepokojąca, że tak ważny organ po prostu nie pracuje - powiedział.

07:04 Kierwiński podziękował policjantom

„Policja pod TK od wielu godzin działała profesjonalnie i spokojnie. Nie eskaluje, dba o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ten profesionalizm powinien być doceniony przez wszystkich.” - napisał szef MSWiA.

07:02 Wielkie emocje wokół nocnej wizyty Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zarzuca sędziom TK naruszenie nietykalności głowy państwa. Z kolei Maciej Berek pisze, że prezydent próbując wejść do Trybunału „z impetem wpadł na Sędzię A. Korwin-Piotrowską i zaczął przepychać się przez grupę pozostałych Sędziów”.

06:49 Prezydent zwołuje pilne konsultacje z udziałem sił parlamentarnych

Oświadczenie prezydenta odczytał na trwającej w nocy z piątku na sobotę demonstracji przed TK prezydencki minister Paweł Szefernaker. - Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa - odczytał.

Jak wskazał w oświadczeniu Nawrocki, odbył konsultacje z pierwszym prezesem SN Zbigniewem Kapińskim, który „również nie uznaje za legalne działań podjętych przez osoby uzurpujące sobie władzę” w Trybunale.

06:25 Berek: prezydent z impetem wpadł na Korwin-Piotrowską, nikt go nie szarpał

„Wyjaśniamy ważne okoliczności tej bulwersującej i skandalicznej sytuacji. Sędziowie TK czekali na Prezydenta przed wejściem do siedziby TK (bocznym ze wzgl. bezpieczeństwa). Staliśmy przed drzwiami. Na przodzie grupy sędziów stała STK A. Korwin-Piotrowska, która chciała przywitać Prezydenta i zaprosić do przygotowanej na spotkanie sali. Nadchodzący energicznie Prezydent nie tylko nie zatrzymał się przed stojącą przed drzwiami Sędzią” - napisał sędzia Maciej Berek.

06:18 Radosław Sikorski: Demokratycznie wybrany rząd będzie nadal stał na straży konstytucji

W ciągu ostatnich trzech lat parlament wybrał zgodnie z procedurą nową większość sędziów, którzy domagali się możliwości wykonywania swoich funkcji. Odchodzący przewodniczący Trybunału nieustannie blokował te działania. Najstarszy rangą sędzia z nowej większości przejął kontrolę nad siedzibą Trybunału i zwrócił się do policji o ochronę” - przekazał szef MSZ Radosław Sikorski.

Jak ocenił, „populistyczna opozycja niestety nie chce pogodzić się z utratą kontroli nad Trybunałem”. „Demokratycznie wybrany rząd będzie nadal stał na straży konstytucji” - zapewnił.

06:09 Szef gabinetu prezydenta RP: Tusk ryzykuje polskie bezpieczeństwo

„Przed dniem Wszystkich Świętych jeden człowiek ściąga do Warszawy tysiące policjantów, którzy powinni być albo ze swoimi rodzinami, albo chronić Polaków. Aby sięgnąć po jeszcze większą władzę dla siebie, wywołuje kryzys państwa i przedstawia Polskę przed całym światem jako kraj niestabilny. Ryzykuje polskie bezpieczeństwo” - napisał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

06:06 Prezydent w TK do m.in. Korwin-Piotrowskiej i Berka: nie jesteście sędziami TK

Nie jesteście sędziami TK - mówił na nagraniu opublikowanym przez Onet prezydent Karol Nawrocki w siedzibie TK do Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza i Macieja Berka. Słychać też, jak szef KPRP Zbigniew Bogucki mówi do Anny Korwin-Piotrowskiej, że dokonuje ona zamachu stanu.

05:53 Paweł Soloch zrezygnował z funkcji ambasadora w Rumunii. To reakcja na próbę sprzecznego z prawem przejęcia TK

„W związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzę możliwości dalszego pełnienia funkcji Ambasadora RP w Rumunii” - napisał Soloch na portalu X.