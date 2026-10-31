Ambasador RP w Rumunii Paweł Soloch zrezygnował ze stanowiska. Swoją decyzję ogłosił na platformie X: „W związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzę możliwości dalszego pełnienia funkcji Ambasadora RP w Rumunii”. Dyplomata dodał, że poinformował już o swojej rezygnacji wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz prezydenta Karola Nawrockiego.

Przesilenie w Trybunale Konstytucyjnym. Przerwa w czynnościach prezesa TK i wnioski o uchylenie immunitetów

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym trwa od piątkowego wieczora. Ogłoszono wtedy przerwę w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił o uchylenie immunitetów obu sędziom. Prezydent Karol Nawrocki przerwał wizytę w Senegalu i wrócił do Polski.

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Jakub Kumoch
Polityka
Jakub Kumoch rezygnuje z funkcji ambasadora w Chinach

Kolejny ambasador RP rezygnuje w proteście. Wcześniej Jakub Kumoch w Chinach

Soloch nie jest pierwszym dyplomatą, który w reakcji na te wydarzenia zrezygnował ze stanowiska. Wcześniej rezygnację ogłosił ambasador RP w Chinach Jakub Kumoch.

Soloch został mianowany ambasadorem w Rumunii w czerwcu 2023 roku, a placówkę objął w sierpniu. List uwierzytelniający wręczył mu ówczesny prezydent Andrzej Duda.

Do jego decyzji odniósł się na X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Napisał, że to kolejny ambasador, który „rezygnuje z funkcji w imię protestu wobec bezprawia D. Tuska”.

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Karol Nawrocki „wzywa do opuszczenia terenu Trybunału przez siły przymusu”

Kim jest Paweł Soloch? Były szef BBN i doradca prezydenta Andrzeja Dudy

Paweł Soloch doradzał prezydentowi Dudzie, a w latach 2015–2022 kierował Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 1992–1998 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Obrony Narodowej. W latach 1998–1999 był wicedyrektorem Departamentu Spraw Obronnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie, w latach 1999–2001, kierował Departamentem Bezpieczeństwa Powszechnego MSWiA. W latach 2004–2005 doradzał prezydentowi Warszawy.

W latach 2005–2008 był podsekretarzem stanu w MSWiA, a od listopada 2005 r. pełnił także funkcję szefa Obrony Cywilnej Kraju. W latach 2008–2010 był doradcą szefa BBN, a w latach 2010–2014 ekspertem Instytutu Sobieskiego. W 2013 r. wszedł do zarządu Instytutu, a w latach 2014–2015 był jego prezesem.