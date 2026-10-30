Jakub Kumoch, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach i były szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, ogłosił w piątek, 30 października, że złożył rezygnację ze stanowiska. Informację przekazał za pośrednictwem serwisu X.

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„Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie” – napisał Jakub Kumoch.

Dyplomata nie wyjaśnił, które konkretnie wydarzenia skłoniły go do podjęcia decyzji. Jego oświadczenie ukazało się jednak w dniu konfliktu o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Nie ma na razie potwierdzenia, że rezygnacja została przyjęta ani informacji, kiedy Kumoch miałby formalnie zakończyć pełnienie funkcji ambasadora.

Konflikt w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Święczkowski odsunięty od obowiązków?

W piątek na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Według informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka kierowanie Trybunałem miała przejąć Anna Korwin-Piotrowska.

Jednocześnie na oficjalnym koncie Trybunału w serwisie X opublikowano komunikat, w którym stwierdzono, że doszło do bezprawnego przejęcia strony internetowej instytucji. Według autorów wpisu Bogdan Święczkowski nadal pozostaje prezesem TK, a Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował tego samego dnia o skierowaniu do TK pięciu wniosków o uchylenie immunitetów. Cztery dotyczą Bogdana Święczkowskiego, a piąty Bartłomieja Sochańskiego. Wnioski liczą łącznie 224 strony, a wraz z nimi przekazano 50 tomów akt.

Wydarzenia wywołały reakcje polityczne. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o przerwaniu podróży do Senegalu i powrocie do Polski. Przed siedzibą TK pojawili się funkcjonariusze policji, a także politycy opozycji.

Kim jest Jakub Kumoch? Był współpracownikiem Andrzeja Dudy

Jakub Kumoch jest doświadczonym dyplomatą, politologiem i orientalistą. W latach 2016–2020 był ambasadorem Polski w Szwajcarii i Liechtensteinie, a następnie, do 2021 r., kierował placówką dyplomatyczną w Turcji.

W lipcu 2021 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu i szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Odpowiadał za sprawy zagraniczne i należał do najbliższych współpracowników prezydenta w okresie po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Funkcję tę pełnił do stycznia 2023 r.

W 2023 r. objął stanowisko ambasadora RP w Chińskiej Republice Ludowej. Wcześniej jego kandydatura uzyskała poparcie zarówno parlamentarnej większości, jak i opozycji.

Kumoch jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed rozpoczęciem kariery dyplomatycznej pracował jako analityk Ośrodka Studiów Wschodnich i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Był również dziennikarzem, między innymi korespondentem Polskiej Agencji Prasowej w Rosji.

Podczas pracy w Szwajcarii przyczynił się do udokumentowania działalności grupy Ładosia, polskich dyplomatów i ich współpracowników, którzy w czasie II wojny światowej organizowali dokumenty umożliwiające ratowanie Żydów przed Zagładą.