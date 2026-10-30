W piątek wieczorem na oficjalnej stronie internetowej TK pojawiło się oświadczenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej o wysłaniu dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego na przymusowy, miesięczny urlop. Dotychczasowe kierownictwo Trybunału natychmiast opublikowało w mediach społecznościowych komunikat, w którym oskarżyło drugą stronę o „bezprawne przejęcie” witryny internetowej TK, twierdząc, że Korwin-Piotrowska w ogóle nie jest sędzią. Równolegle minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu.

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Sytuacja eskalowała na zewnątrz gmachu TK przy al. Szucha, gdzie interweniowały duże siły policji. Funkcjonariusze otoczyli teren Trybunału. Komenda Stołeczna Policji tłumaczyła podjęte działania tym, że do Komendy Głównej Policji wpłynęło pismo Korwin-Piotrowskiej o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego.

Przed budynkiem doszło do przepychanek ze zgromadzonymi manifestantami, a policja zatrzymała kilka osób, które sforsowały ogrodzenie. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o przerwaniu lotu z oficjalną wizytą do Senegalu i zawróceniu samolotu do Polski.

Donald Tusk ws. Trybunału Konstytucyjnego: Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem

„Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma” – stwierdził premier Donald Tusk, reagując na platformie X na wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym.

Z kolei wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy ocenił, że „Trybunał Konstytucyjny wraca w ręce suwerena”. „Przywracana jest w Polsce praworządność, a Konstytucja musi być szanowana! Koniec z łamaniem prawa i koniec z warcholstwem Święczkowskiego. Demokracja zawsze zwycięża” – napisał na X.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła, że zawieszenie Święczkowskiego to „koniec politycznych wpływów PiS w Trybunale Konstytucyjnym”. „Wraca praworządność. Do tego się zobowiązaliśmy” - napisała. „Niezależny Trybunał Konstytucyjny jest w interesie Polaków” – dodała.

„Potrzebujemy w Polsce funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego, a nie prywatnego folwarku pana Święczkowskiego. A za popełnione przestępstwa każdy musi ponieść odpowiedzialność” – napisała natomiast wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

Adrian Zandberg: Potrzebny reset w Trybunale Konstytucyjnym

Milczą na razie w sprawie wydarzeń w TK prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz czy szefujący klubowi parlamentarnemu Polska 2050 Szymon Hołownia.

Adrian Zandberg, współprzewodniczący Partii Razem, która nie jest członkiem koalicji rządowej, zauważył, że „Trybunał Konstytucyjny działa tylko wtedy, gdy wszyscy uznają jego autorytet”, a „inaczej jest instytucją martwą, niezależnie od tego, kto siedzi w budynku i w czyjej obstawie”. „Reset. Nie ma innej drogi, żeby uniknąć wielu lat chaosu” – podsumował.