Anna Korwin-Piotrowska poinformowała w TVP Info, że po zarządzeniu przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego sprawą zajmie się sąd dyscyplinarny. To on rozstrzygnie, czy zarzucane obu sędziom uchybienia uzasadniają ich zawieszenie.

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– Procedura wygląda w ten sposób, że w ciągu trzech dni roboczych od wydania zarządzenia prezes sądu, a w tym przypadku ja, jako zastępująca prezesa, ma obowiązek zawiadomić sąd dyscyplinarny – wyjaśniła Anna Korwin-Piotrowska.

Zgodnie z przedstawioną przez nią procedurą sąd dyscyplinarny zbierze się, aby ocenić uchybienia wskazane w zarządzeniu. Może zdecydować o zawieszeniu zarówno Bogdana Święczkowskiego, jak i Bartłomieja Sochańskiego. Jeżeli nie znajdzie podstaw do zastosowania takiego środka, uchyli zarządzenie o przerwie w wykonywaniu czynności służbowych.

W piątek, 30 października, ogłoszono miesięczną przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa i wiceprezesa TK. W uzasadnieniu wskazano m.in. na niedopuszczanie części sędziów do orzekania, nieprawidłowości przy wyznaczaniu składów orzekających oraz problemy ze zwołaniem Zgromadzenia Ogólnego w sprawie budżetu Trybunału na 2027 rok.

– To ja wydałam zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych pana Bogdana Święczkowskiego (…), jak również takie samo zarządzenie wydałam w stosunku do pana sędziego Bartłomieja Sochańskiego (...) – powiedziała.

Dopytywana o podstawę piątkowych działań ws. TK powiedział, iż art. 12 ust 4 ustawy z listopada 2016 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem „przewiduje, że w przypadku braku możliwości upoważnienia przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego do kierowania Trybunałem, osobą zastępującą prezesa jest osoba sędziego z najdłuższym stażem”. - Tak, jak powiedziałam. Nikt nie stoi ponad prawem – dodała.

Anna Korwin-Piotrowska zapowiada zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK

Anna Korwin-Piotrowska odniosła się także do pięciu wniosków o uchylenie immunitetów, które prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał w piątek do Trybunału Konstytucyjnego. Cztery dotyczą Bogdana Święczkowskiego, a piąty Bartłomieja Sochańskiego.

Prokurator generalny poinformował, że wnioski liczą łącznie 224 strony. Do TK przekazano także 50 tomów akt odnoszących się do przestępstw wskazanych w dokumentach.

– Nie wiem, co jest w tych wnioskach, bo jeszcze się z nimi nie zapoznałam – powiedziała Anna Korwin-Piotrowska.

Zapowiedziała zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które będzie mogło rozpatrzyć wnioski prokuratora generalnego. Wyjaśniła, że w przypadku wyrażenia zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej Zgromadzenie może zdecydować także o zawieszeniu go w czynnościach służbowych.

Przekazała, że wydała już zarządzenie o zwołaniu zgromadzenia ogólnego sędziów na wtorek, 3 listopada. Zapowiedziała, że „niezwłocznie” wszyscy sędziowie zostaną o tym powiadomieni.

Pytana, jak przekonać drugą stronę sceny politycznej, że działania podejmowane w TK są zgodne z prawem, Korwin-Piotrowska oceniła, że „mamy stan wyższej konieczności konstytucyjnej”.

- Państwo demokratyczne nie może w nowoczesnej Europie funkcjonować bez sądu konstytucyjnego, który (…) jest gwarantem praw i wolności obywatelskich – powiedziała zaznaczając, że w TK wciąż oczekują sprawy nierozpoznane od 2013 r. - My Trybunał przywrócimy obywatelom - dodała.

Samo skierowanie wniosków przez prokuratora generalnego nie oznacza jednak uchylenia immunitetów ani automatycznego zawieszenia sędziów.

Przerwa w czynnościach Bogdana Święczkowskiego nie ma związku z wnioskami prokuratury

Anna Korwin-Piotrowska podkreśliła, że zarządzenie przerwy w wykonywaniu obowiązków przez dotychczasowe kierownictwo Trybunału jest odrębną sprawą od postępowania dotyczącego immunitetów.

– Zarządzenie przerwy nie jest związane z zarzutami, które chce postawić prokurator generalny. Wydając zarządzenie, nie znałam wniosków prokuratora generalnego. Podstawą zarządzenia przerwy były inne przesłanki – wyjaśniła.

Oznacza to, że równolegle mają toczyć się dwie procedury: dyscyplinarna, dotycząca przerwy w wykonywaniu czynności służbowych, oraz związana z ewentualnym uchyleniem immunitetów i pociągnięciem sędziów do odpowiedzialności karnej.

Wydarzenia te odbywają się w warunkach sporu o legalność zmian w kierownictwie Trybunału. Na koncie TK w serwisie X opublikowano stanowisko, zgodnie z którym Bogdan Święczkowski nadal pozostaje prezesem, a Bartłomiej Sochański wiceprezesem. Zakwestionowano również status Anny Korwin-Piotrowskiej jako sędziego TK, zarzucając bezprawne przejęcie strony internetowej instytucji.