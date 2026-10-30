Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński wydał w piątek, 30 października, oświadczenie dotyczące wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym. Wyraził w nim „najwyższe oburzenie i stanowczy sprzeciw” wobec działań związanych z odsunięciem od obowiązków Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego oraz obecnością policji na terenie Trybunału.

„Wskazane zdarzenia mają charakter bezprecedensowy w demokratycznym państwie prawnym i budzą zasadnicze zastrzeżenia co do ich zgodności z fundamentalnymi zasadami ustroju Rzeczypospolitej Polskiej” stwierdził Kapiński.

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W oświadczeniu odniósł się do skierowania funkcjonariuszy policji na teren TK, uniemożliwienia wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu wejścia do budynku oraz wydania zarządzenia przewidującego przerwę w wykonywaniu czynności służbowych przez dotychczasowe kierownictwo Trybunału.

Zbigniew Kapiński: Policja nie może służyć do wywierania nacisku na sądy

Pierwszy prezes SN podkreślił, że konflikty dotyczące funkcjonowania organów konstytucyjnych powinny być rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nie za pomocą środków przymusu.

„Nie ma i nie może być zgody na sytuację, w której funkcjonariusze Policji stają się narzędziem faktycznego ograniczania działalności organów konstytucyjnych, a o możliwości wykonywania obowiązków przez osoby piastujące najwyższe stanowiska państwowe rozstrzyga użycie siły lub groźba jej użycia” napisał Kapiński.

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Zaznaczył, że policja nie może być wykorzystywana jako instrument nacisku na sądy i trybunały.

„W demokratycznym państwie prawnym Policja nie może być narzędziem urzeczywistniania woli politycznej aktualnie rządzących” podkreślił.

Kapiński powołał się na konstytucyjne zasady legalizmu, podziału władz oraz niezależności sądów i trybunałów. Jego zdaniem żaden organ państwa nie może bez zastosowania ustawowych procedur ograniczać działalności instytucji konstytucyjnych ani pozbawiać ich kierownictwa możliwości wykonywania obowiązków.

Pierwszy prezes SN kwestionuje zarządzenie Anny Korwin-Piotrowskiej

Zbigniew Kapiński skrytykował również decyzję Anny Korwin-Piotrowskiej o zarządzeniu miesięcznej przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

„Nadanie określonej czynności formy zarządzenia nie może legalizować przekroczenia bądź uzurpowania kompetencji ani prowadzić do obejścia ustawowych gwarancji niezależności Trybunału Konstytucyjnego” ocenił.

Zdaniem pierwszego prezesa SN wydarzenia w Trybunale mogą stworzyć niebezpieczny precedens, który w przyszłości zostałby wykorzystany przeciwko innym konstytucyjnym organom państwa.

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„Nie sposób zaakceptować sytuacji, w której spory dotyczące funkcjonowania konstytucyjnego organu państwa stają się pretekstem do podejmowania działań prowadzących do jego faktycznego paraliżu oraz odarcia z jakiegokolwiek autorytetu” napisał Kapiński.

Przypomniał, że granice działania organów państwowych wyznaczają Konstytucja i ustawy, a nie decyzje polityczne czy demonstracje siły.

„Milczenie wobec działań podważających niezależność organów konstytucyjnych oznacza przyzwolenie na praktyki zagrażające fundamentom porządku ustrojowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś przedmiotem takich działań jest Trybunał Konstytucyjny” podkreślił.

Karol Nawrocki spotka się ze Zbigniewem Kapińskim po powrocie do Polski

Około godz. 18 w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu miesięcznej przerwy w wykonywaniu obowiązków przez Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

Według informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka kierowanie Trybunałem przejęła Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia z najdłuższym stażem.

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Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że funkcjonariusze podjęli działania na terenie TK w związku ze zgłoszeniem dotyczącym możliwego zagrożenia życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału. Policja podkreśliła, że funkcjonariusze nie znajdują się wewnątrz budynku.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował wcześniej, że przerywa podróż do Senegalu i wraca do kraju.

„W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam” napisał w serwisie X.