Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, 30 października, że rezygnuje z kontynuowania podróży do Senegalu. Informację przekazał w krótkim wpisie opublikowanym w serwisie X.

„W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱” napisał Karol Nawrocki.

Prezydent nie wyjaśnił we wpisie, jakie konkretne wydarzenie skłoniło go do podjęcia tej decyzji. Jego powrót wiązany jest ze sporem o Trybunał Konstytucyjny, w którym jedną z najważniejszych kwestii pozostaje status Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego TK.

Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Jak przekazali PAP Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Maciej Berek, kierowanie Trybunałem miała przejąć sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Wkrótce jednak na oficjalnym koncie TK w serwisie X opublikowano komunikat, w którym stwierdzono, że doszło do bezprawnego przejęcia strony internetowej Trybunału. Podkreślono w nim, że prezesem TK nadal pozostaje Bogdan Święczkowski, a Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Karol Nawrocki kwestionuje ślubowanie Macieja Berka

Konflikt zaostrzył się 14 października, kiedy Maciej Berek, były minister w rządzie Donalda Tuska, złożył ślubowanie sędziowskie podczas uroczystości w Sejmie. Następnie przekazał dokumenty do Kancelarii Prezydenta. Karol Nawrocki uznał jednak, że ślubowanie nie zostało złożone zgodnie z wymaganiami prawa.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski odmówił dopuszczenia Berka do orzekania, oczekując na stanowisko głowy państwa.

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27 października poinformowano, że do Trybunału wpłynęło pismo szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Wynika z niego, że w ocenie prezydenta Maciej Berek nie nawiązał stosunku służbowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

To nie pierwszy przypadek, kiedy konflikt wokół TK wpływa na zagraniczne plany prezydenta. W połowie października Karol Nawrocki odwołał udział w spotkaniu przywódców państw Grupy Arraiolos w Słowenii. Decyzję Kancelaria Prezydenta również uzasadniała sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym.

Karol Nawrocki miał rozmawiać w Senegalu o członkostwie Polski w G20

Wizyta Karola Nawrockiego w Senegalu miała potrwać od 30 października do 1 listopada. Prezydent udał się do Dakaru na zaproszenie prezydenta Senegalu Bassirou Diomaye'a Faye'a.

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W planach były rozmowy dotyczące dwustronnej współpracy gospodarczej oraz polskich starań o stałą obecność w grupie G20. Karol Nawrocki miał również uczestniczyć w uroczystościach związanych z rozpoczęciem IV Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Dakarze.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz tłumaczył przed wylotem, że spotkania z afrykańskimi przywódcami miały służyć pozyskaniu poparcia dla polskich aspiracji do G20. Szczególne znaczenie przypisywał stanowisku Unii Afrykańskiej, która uczestniczy w pracach grupy.