Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, 30 października, że rezygnuje z kontynuowania podróży do Senegalu. Informację przekazał w krótkim wpisie opublikowanym w serwisie X.

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„W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱” – napisał Karol Nawrocki.

Prezydent nie wyjaśnił we wpisie, jakie konkretne wydarzenie skłoniło go do podjęcia tej decyzji. Jego powrót wiązany jest ze sporem o Trybunał Konstytucyjny, w którym jedną z najważniejszych kwestii pozostaje status Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego TK.

Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Jak przekazali PAP Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Maciej Berek, kierowanie Trybunałem miała przejąć sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Wkrótce jednak na oficjalnym koncie TK w serwisie X opublikowano komunikat, w którym stwierdzono, że doszło do bezprawnego przejęcia strony internetowej Trybunału. Podkreślono w nim, że prezesem TK nadal pozostaje Bogdan Święczkowski, a Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Karol Nawrocki kwestionuje ślubowanie Macieja Berka

Konflikt zaostrzył się 14 października, kiedy Maciej Berek, były minister w rządzie Donalda Tuska, złożył ślubowanie sędziowskie podczas uroczystości w Sejmie. Następnie przekazał dokumenty do Kancelarii Prezydenta. Karol Nawrocki uznał jednak, że ślubowanie nie zostało złożone zgodnie z wymaganiami prawa.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski odmówił dopuszczenia Berka do orzekania, oczekując na stanowisko głowy państwa.

27 października poinformowano, że do Trybunału wpłynęło pismo szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Wynika z niego, że w ocenie prezydenta Maciej Berek nie nawiązał stosunku służbowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

To nie pierwszy przypadek, kiedy konflikt wokół TK wpływa na zagraniczne plany prezydenta. W połowie października Karol Nawrocki odwołał udział w spotkaniu przywódców państw Grupy Arraiolos w Słowenii. Decyzję tę Kancelaria Prezydenta również uzasadniała sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym.

Karol Nawrocki miał rozmawiać w Senegalu o członkostwie Polski w G20

Wizyta Karola Nawrockiego w Senegalu miała potrwać od 30 października do 1 listopada. Prezydent udał się do Dakaru na zaproszenie prezydenta Senegalu Bassirou Diomaye'a Faye'a.

W planach były rozmowy dotyczące dwustronnej współpracy gospodarczej oraz polskich starań o stałą obecność w grupie G20. Karol Nawrocki miał również uczestniczyć w uroczystościach związanych z rozpoczęciem IV Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Dakarze.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz tłumaczył przed wylotem, że spotkania z afrykańskimi przywódcami miały służyć pozyskaniu poparcia dla polskich aspiracji do G20. Szczególne znaczenie przypisywał stanowisku Unii Afrykańskiej, która uczestniczy w pracach grupy.