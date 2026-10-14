Warszawa, 14.10.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Czarnogóry Jakovem Milatoviciem po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim.
– Ślubowanie wobec prezydenta RP nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i polskim prawem to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe – powiedział prezydent Nawrocki, odnosząc się do kwestii sejmowej uroczystości ślubowania, w której udział wziął Maciej Berek. Jak zaznaczył, nie wie, przed kim przysięgał Maciej Berek, „ale na pewno nie przed Prezydentem RP”.
Wcześniej prezes TK Bogdan Święczkowski informował, że nie dopuścił Macieja Berka do orzekania i że skieruje do prezydenta pismo w tej sprawie.
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– A jeśli nie dokonał tej formalności, oczywistej dla studentów I roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie prezydenta i wobec prezydenta, a najlepiej w Pałacu Prezydenckim, to z całą pewnością nie jest sędzią TK – stwierdził Karol Nawrocki.
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– A Trybunał Konstytucyjny będzie działał nadal w takim składzie jaki jest formalnie, oficjalnie, konstytucyjnie, za sprawą także składania przysięgi wobec prezydenta, jaki funkcjonuje – dodał prezydent.
Podkreślił, że obrona TK w takiej sytuacji jest „ja najbardziej zasadna”, a to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału, determinują konstytucja i polski system ustrojowy.
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