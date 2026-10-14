– Ślubowanie wobec prezydenta RP nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i polskim prawem to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe – powiedział prezydent Nawrocki, odnosząc się do kwestii sejmowej uroczystości ślubowania, w której udział wziął Maciej Berek. Jak zaznaczył, nie wie, przed kim przysięgał Maciej Berek, „ale na pewno nie przed Prezydentem RP”.

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Wcześniej prezes TK Bogdan Święczkowski informował, że nie dopuścił Macieja Berka do orzekania i że skieruje do prezydenta pismo w tej sprawie.

Karol Nawrocki o ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

– A jeśli nie dokonał tej formalności, oczywistej dla studentów I roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie prezydenta i wobec prezydenta, a najlepiej w Pałacu Prezydenckim, to z całą pewnością nie jest sędzią TK – stwierdził Karol Nawrocki.

– A Trybunał Konstytucyjny będzie działał nadal w takim składzie jaki jest formalnie, oficjalnie, konstytucyjnie, za sprawą także składania przysięgi wobec prezydenta, jaki funkcjonuje – dodał prezydent.

Podkreślił, że obrona TK w takiej sytuacji jest „ja najbardziej zasadna”, a to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału, determinują konstytucja i polski system ustrojowy.