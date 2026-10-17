Karol Nawrocki dla „Rzeczpospolitej”: Mam żal do polityków, którzy straszą wojną

Kiedy spotykam się z naszymi partnerami na świecie, słyszę wprost pytanie: czy wy wiecie coś więcej niż my? Znam raporty sojuszu północnoatlantyckiego, jestem w kontakcie z przywódcami. Nie widzę drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego – mówi „Rzeczpospolitej” prezydent Karol Nawrocki.

