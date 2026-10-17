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Karol Nawrocki dla „Rzeczpospolitej”: Mam żal do polityków, którzy straszą wojną

Kiedy spotykam się z naszymi partnerami na świecie, słyszę wprost pytanie: czy wy wiecie coś więcej niż my? Znam raporty sojuszu północnoatlantyckiego, jestem w kontakcie z przywódcami. Nie widzę drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego – mówi „Rzeczpospolitej” prezydent Karol Nawrocki.

Publikacja: 17.10.2026 06:55

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Michał Kolanko

W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy wywiad Michała Kolanki z prezydentem Karolem Nawrockim, który ukazał się na rp.pl 13 października.

Panie prezydencie, zacznę nietypowo. W pańskim gabinecie zawisł nowy obraz – „Burza” Zdzisława Jasińskiego z czasów międzywojnia. Czy jego symbolika to także symbolika czasu, w którym jest dziś Polska? Przedwojnia?

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