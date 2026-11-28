Jak wynika z badania opublikowanego przez WP, 53,4 proc. ankietowanych uważa, że amerykański prezydent daje się rozgrywać Putinowi. To najczęściej wskazywana odpowiedź i zarazem ocena dominująca wśród uczestników sondażu.

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Innego zdania jest 26,6 proc. respondentów. W ich ocenie relacje między przywódcami pozostają wyrównane i żadna ze stron nie uzyskała wyraźnej przewagi. Zaledwie 11,5 proc. badanych uważa natomiast, że to Trump skutecznie rozgrywa rosyjskiego przywódcę, działając na korzyść Stanów Zjednoczonych.

8,5 proc. uczestników nie potrafiło ocenić polityki amerykańskiego prezydenta wobec Rosji.

Wyraźne różnice między wyborcami

Wyniki sondażu United Surveys pokazują również, że ocena działań Trumpa jest powiązana z sympatiami politycznymi respondentów. Przekonanie, że amerykański przywódca ulega Putinowi, wyraża 77 proc. wyborców koalicji rządzącej oraz 60 proc. osób niezdecydowanych.

Wśród wyborców opozycji taki pogląd podziela 32 proc. badanych. W tej grupie najczęściej wskazywano natomiast, że żadna ze stron nie ma przewagi – odpowiedź tę wybrało 41 proc. respondentów.

18 proc. wyborców opozycji uważa, że Trump ogrywa Putina. W elektoracie koalicji rządzącej odsetek ten wynosi 4 proc. Różnice pokazują, że ocena amerykańskiej polityki wobec Moskwy jest mocno podzielona w zależności od politycznych preferencji.

Obawy o relacje Waszyngtonu z Moskwą

Jak zwraca uwagę WP, stosunki Trumpa z Putinem oraz deklaracje dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie pozostają przedmiotem zainteresowania Polaków. Szczególne znaczenie ma to dla Polski, która znajduje się na wschodniej flance NATO.

Sceptyczne oceny mogą wiązać się z obawami o ewentualne porozumienie amerykańsko-rosyjskie i ustępstwa wobec Kremla, które mogłyby mieć konsekwencje dla Ukrainy oraz bezpieczeństwa regionu. Wyniki sondażu odzwierciedlają jednak opinie ankietowanych, a nie przesądzają o rzeczywistej skuteczności działań dyplomatycznych Trumpa.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 20–22 listopada 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Zastosowano metody CAWI i CATI, po 50 proc. każda.